Uno Entre Rios | El País | Argentina

Argentina desmanteló la políticas de género con recortes de 89%

Javier Milei desmanteló las políticas de género de Argentina con recortes de casi 90%. Los operados en Salud coinciden con aumento de casos de sífilis

9 de marzo 2026 · 10:18hs
Argentina desmanteló la políticas de género con recortes de 89%

Argentina se encuentra sin una institución nacional dedicada a las temáticas de género tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y un recorte masivo del 89 por ciento en el presupuesto asignado a estas políticas. El desmantelamiento, ejecutado bajo la gestión de Javier Milei, dejó programas emblemáticos como la Línea 144 y el Programa Acompañar sin partidas específicas para el año 2026, según revela un informe de la Fundación Encuentro.

La reestructuración estatal comenzó a mediados de 2024, cuando las responsabilidades del extinto ministerio fueron transferidas primero a una subsecretaría y finalmente "sepultadas" en la Secretaría de Justicia. Este proceso de pérdida de jerarquía se replicó en las provincias, donde el 42% de los organismos de género vio reducida su categoría; actualmente, solo la provincia de Buenos Aires mantiene un rango ministerial para esta agenda.

El petróleo vuelve a los tres dígitos por la guerra en Medio Oriente, las bolsas asiáticas caen y marzo arranca con presión sobre la inflación en Argentina 

El petroleo rompe la barrera de los 100 dólares el barril

Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas 

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

LEER MÁS: Día Internacional de la Mujer: diversas organizaciones se manifestarán este lunes

"Motosierra" presupuestaria afecta áreas críticas de Salud y Educación

  • Plan ENIA: El programa de prevención del embarazo adolescente sufrió un recorte del 85% respecto a 2025, operando hoy con menos del 3% de lo invertido en 2023.
  • Educación Sexual Integral (ESI): La partida actual representa apenas el 2% de lo ejecutado hace dos años.
  • Salud Sexual: En 2025, el Gobierno distribuyó "0%" de los 20 millones de preservativos programados, lo que coincide con un aumento del 71% en los casos de sífilis.

En el ámbito internacional, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU ya manifestó su preocupación por estos retrocesos y exigió al Estado argentino un informe de implementación de recomendaciones en un plazo menor a dos años.

Milei Motosierra.jpg

Datos dudosos sobre femicidios

Desde el oficialismo, figuras como Manuel Adorni y Patricia Bullrich han defendido estas medidas alegando una reducción en los homicidios vinculados al género; sin embargo, las fuentes señalan que estas cifras contrastan con los registros de la Corte Suprema, que mantienen una estabilidad de 250 femicidios anuales desde 2015.

Este giro político es definido por el gobierno actual como parte de su "batalla cultural contra la ideología de género", lo que para las organizaciones civiles representa un incumplimiento de acuerdos internacionales y el abandono del Estado frente a desigualdades estructurales y la violencia.

El desmantelamiento alcanza también a herramientas de transparencia como el Mapa GenerAR, el cual fue eliminado, impidiendo el acceso público a datos sobre la gestión institucional en la materia.

Argentina Género Javier Milei
Noticias relacionadas
Se viene la primera boda therian en Argentina: así propusieron casarse dos zorros.

Se viene la primera boda therian en Argentina: así propusieron casarse dos "zorros"

Combustibles en Entre Ríos registran aumentos de hasta 4,71%, según la bandera.

Combustibles en Entre Ríos registran aumentos de hasta 4,71%, según la bandera

Dengue en Entre Ríos: no se registran casos autóctonos al inicio de la temporada.

Dengue en Entre Ríos: no se registran casos autóctonos al inicio de la temporada

bioquimico entrerriano representara a argentina en estados unidos

Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

Ver comentarios

Lo último

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ultimo Momento
Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Policiales
Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Ovación
La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

La provincia
Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Dejanos tu comentario