Wanda Nara compartió por primera vez su diagnóstico

Actualmente Wanda está compitiendo en "Ballando con le Stelle", la versión italiana de "Bailando con las Estrellas". En diálogo con los medios europeos, la empresaria relató que, tras los premios Martín Fierro -donde se consagró con una estatuilla por su participación en '¿Quién es la Máscara?'- se hizo unos chequeos médicos de rutina y "allí me salieron valores un poco extraños".

"Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si podía participar. Me dijeron que sí, tranquilamente", comenó y agregó: "Mis hijos están orgullosos de lo que estoy haciendo. Siempre digo que el mejor ejemplo que una mamá les puede dar a sus hijos es del trabajo".

"Me emociona mucho la fuerza con la que me levanto a pesar de cualquier dificultad que me plantea la vida, la manera con la que miro todo hoy y la forma con la que voy para adelante, sea como sea. Sé que de mí dependen un montón de otras cosas. Lo viví este tiempo que estuve mal y vi cómo la gente que me quiere se caía arriba de mí, como en un efecto dominó. Sentí que si yo me paraba, todas esas piezas de dominó iban a pararse”, cerró.