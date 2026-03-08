La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un programa romántico con Mendelssohn y Brahms

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado en La Vieja Usina con entrada libre y gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado 14 de marzo a las 20 en el centro cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861 de Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia y tendrá entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

El programa reunirá dos obras representativas del romanticismo musical: el Concierto para Violín, Piano y Cuerdas de Félix Mendelssohn y la Sinfonía N.º 3 Op. 90 de Johannes Brahms.

La presentación contará con la dirección del maestro Luis Gorelik, director artístico de la orquesta, y con la participación como directora invitada de Yeny Delgado. Además, la pianista paranaense Lucrecia Mauro actuará como solista y se sumará la participación especial del concertino Raúl Vallejos.

El concierto propone un recorrido por la escritura orquestal del siglo XIX, con obras que destacan tanto el diálogo entre solistas y orquesta como el desarrollo sinfónico propio del período.

Dirección invitada

Yeny Delgado es licenciada en Dirección Orquestal por la Universidad de las Artes de La Habana, donde obtuvo el Título de Oro. En la actualidad se desempeña como directora titular y artística de la Orquesta Estable de Tucumán.

Yeny Delgado

Su formación incluye estudios con maestros como Claudio Abbado y Luis Gorelik, además de posgrados realizados en Chile, México, Brasil y Argentina. A lo largo de su carrera dirigió la Orquesta Sinfónica de Matanzas en Cuba y estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Salta entre 2008 y 2022.

También fue invitada por diversas agrupaciones, entre ellas la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y conjuntos sinfónicos de Chile, Brasil, Uruguay y México. Su trayectoria recibió reconocimientos de Radio Nacional Clásica, que la distinguió como “Directora Consagrada”, y de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2023.

Además, impulsó la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Matanzas, orientada a la formación de nuevas generaciones de músicos. Integra el Movimiento Internacional Women Conductors y el Proyecto de Desarrollo de la Música Sinfónica.

La pianista Lucrecia Mauro nació en Paraná y se formó en la Escuela de Música “Profesor Constancio Carminio”, donde egresó en 2005 como profesora superior de Música con especialidad en piano.

Lucrecia Mauro

Actualmente se desempeña en esa institución como docente de Piano, Música de Cámara y Correpetición, y continúa su formación pianística como discípula de la maestra Nidia Koppisch. A lo largo de su trayectoria participó en cursos de perfeccionamiento con Pía Sebastiani, Mónica Kosachof e Iván Cítera, entre otros maestros.

Desarrolla una actividad sostenida como solista y en recitales de música de cámara en ciudades como Paraná, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Desde 2008 y 2009 ejerce la docencia en las cátedras de piano y música de cámara de la Universidad Adventista del Plata y la Universidad Nacional del Litoral.

En su carrera como solista se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos bajo las direcciones de Luis Gorelik y Francisco Varela, y también actuó con la orquesta del Centro del Conocimiento de Posadas. Además, integró la Orquesta Sinfónica de Santa Fe tras obtener el cargo por concurso.

Durante el presente año participó de una gira del Centro de Estudios Pianísticos de Barcelona, en la que ofreció conciertos junto a la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música.

Trayectoria del concertino

Raúl Vallejos inició su formación musical con Roberto Benítez y continuó sus estudios con Ljerko Spiller y José Bondar. A lo largo de su carrera integró distintas agrupaciones y conjuntos de cámara en varias provincias argentinas y en Paraguay.

Raul Vallejos

Como solista actuó junto a las orquestas sinfónicas de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Entre sus reconocimientos figuran el primer premio del Mozarteum en 1986 y el Concurso Nacional de Jóvenes Solistas en 1993.

Su actividad internacional incluye giras por Europa con el grupo de tango El Arranque y presentaciones en Italia junto al Santa Fe String Quartet. También desarrolló proyectos con el Gabriel De Pedro Quinteto y recibió el Premio Máscaras en 2017.

En la actualidad se desempeña como concertino de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, además de integrar la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral.