Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez reveló que viajó a España para poder realizarse un tratamiento de salud que preocupó a sus fanáticos

7 de marzo 2026 · 13:54hs
Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez reveló que viajó a España para poder realizarse un tratamiento de salud que preocupó a sus fanáticos. Sin embargo, explicó que se trató de inyecciones para poder soportar el dolor que le producían las articulaciones.

Susana Giménez habló del dolor en sus articulaciones

“Hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre, que me la inyectaba (Alejandro) Druetto, mi médico, y nada más”, contó en Sálvese quien pueda (SQP) y agregó: “Estuve un mes haciendo el tratamiento”.

Explicó que “iba 2 horas por días…no me hice ni células madres, ni nada” y desarrolló: “Era un tratamiento con una máquina y una bomba de…no sé los nombres, rarísimos. Me dolía y leí que las máquinas que tienen ahí no las tiene nadie, ni siquiera en Estados Unidos, entonces me entusiasmé”.

Por último, se tomó un momento para hablar de su 2026 y contó: “No sé cómo viene este año, recién acabo de llegar y no sé cómo viene. Voy a ir al Mundial, eso sí. Eso es lo más concreto, después el resto, la verdad que no sé”, compartió la diva de los teléfonos a raíz de las repercusiones.

