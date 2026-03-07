Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez reveló que viajó a España para poder realizarse un tratamiento de salud que preocupó a sus fanáticos. Sin embargo, explicó que se trató de inyecciones para poder soportar el dolor que le producían las articulaciones.

“Hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre, que me la inyectaba (Alejandro) Druetto, mi médico, y nada más”, contó en Sálvese quien pueda (SQP) y agregó: “Estuve un mes haciendo el tratamiento”.

Explicó que “iba 2 horas por días…no me hice ni células madres, ni nada” y desarrolló: “Era un tratamiento con una máquina y una bomba de…no sé los nombres, rarísimos. Me dolía y leí que las máquinas que tienen ahí no las tiene nadie, ni siquiera en Estados Unidos, entonces me entusiasmé”.

Por último, se tomó un momento para hablar de su 2026 y contó: “No sé cómo viene este año, recién acabo de llegar y no sé cómo viene. Voy a ir al Mundial, eso sí. Eso es lo más concreto, después el resto, la verdad que no sé”, compartió la diva de los teléfonos a raíz de las repercusiones.