Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná.

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ recordando su trayectoria, la música que hace bailar a Paraná y su pasión por la profesión.

Luciano Lux, de 36 años y oriundo de Paraná, Entre Ríos, dialogó con La Mañana de La Red (88.7) sobre su trayectoria y el trabajo de los DJ en la ciudad , en el marco del Día Internacional del DJ, instituido en 2002 por la fundación World DJ Found y la ONG Nordoff Robbins Music Therapy, como homenaje a los artistas que dedican su talento a la música.

Lux comenzó su carrera a los 16 años en Deja Vu y desde entonces ha trabajado en distintos locales de Paraná, incluyendo Bajo Güemes, Van Gogh y otros de la costanera. Actualmente se presenta en Cosmo, el único que abre todos los fines de semana, y también participa en fiestas privadas y en Isono, en Crespo.

Luciano Lux: 20 años haciendo bailar a Paraná en el Día del DJ

"Hace 20 años que arranqué con esto, en septiembre va a cumplirse. Empecé con 16 años en Deja Vu, mi primer boliche, y estuvimos rotando por muchos lugares, pasando a Bajo Güemes, que fue el mejor momento, luego Van Gogh y otros boliches de la costanera. Actualmente estoy en Cosmo, que es el único boliche que sigue abierto todos los fines de semana, y también voy a algunas fiestas o boliches de otras localidades. En Crespo trabajamos mucho en Isono, un boliche gigante que ahora no abre por cuestiones de habilitación, pero en cualquier momento volverá, y como siempre, fiestas sociales y otros eventos se siguen sumando".

Sobre su trabajo y la experiencia en Paraná, Lux aseguró: "Creo que tengo el trabajo más lindo del mundo. Imaginate hacer divertir a la gente y conectar con ella a través de la música. Paraná es el lugar más lindo y fiestero de Argentina: acá la gente baila y disfruta, y un tema que suena aquí puede hacer explotar la pista, mientras que en otros lugares no pasa lo mismo".

Respecto a lo que un DJ debe tener en cuenta para que la gente se divierta, explicó: "El DJ puede hacer que la noche sea inolvidable o arruinarla. Lo que cualquier DJ tiene que mirar es la pista, más que la computadora o la pantalla donde reproduce música. Saber leer la pista es lo que te va a indicar por dónde ir".

Sobre los gustos del público de Paraná, agregó: "A Paraná le gusta la fiesta, le gusta el cachengue, la cumbia, pero también es muy versátil. Hay fiestas de disfraces, temáticas, y la gente acompaña y se prende, y eso es buenísimo, porque en otros lugares no pasa".

Lux destacó la necesidad de adaptarse a nuevas generaciones: "Hay que ser contemporáneo. Este trabajo se toma en serio todo el tiempo: hay que escuchar música nueva, seguir tendencias y estar en lo que la gente realmente escucha. Hoy es más fácil porque existen plataformas como Spotify o YouTube Music que muestran lo que el público escucha, pero también me ha tocado hacer cumpleaños de 40 o 50, y sigo teniendo en la cabeza toda esa música que poníamos cuando éramos más jóvenes".

Sobre cómo comenzó siendo muy joven, contó: "Era un pibe, no manejaba, me llevaban otros colegas a los boliches, me buscaban y me traían. Hubo un montón de gente en el camino que fue clave para que todo esto se diera".

Sobre si se puede vivir de esta profesión, afirmó: "Sí y no. Si uno tiene equipos propios y maneja bien la inversión, se puede vivir, pero solo de poner música es muy difícil. No te digo que se vive, pero se gana bien".

Lux también destacó su empresa de sonido familiar: "Tenemos una empresa de sonido que hace todo el soporte técnico de las fiestas, y eso nos permite sostenernos. Mi papá empezó con esta empresa y yo crecí rodeado de cables y música cassette, y eso me llevó a amar lo que hago. Ser DJ lo disfruto más que cualquier otro trabajo; como trabajo, lo veo como una pasión, y al mezclar las dos cosas es el mejor trabajo del mundo".

Entre sus fiestas más memorables, mencionó: "Puesto 3: un casamiento de dos días en una estancia, porque llovió y no tuvimos que quedarnos ahí. Puesto 2: el del Plumazo, fueron años hermosos. Puesto 1: fiesta de disfraces, un montonazo".

Sobre errores o desafíos, declaró: "A veces planificás un set y no funciona. Me ha pasado más de una vez, pero siempre intento remontar. He quedado poniendo música para cinco o seis personas, y hasta que no se cumple, sigo. Prefiero hacer bailar a cinco que quejarme porque nadie bailó".

Respecto a la relación con otros DJs en Paraná, dijo: "No hay competencia. Entre todos siempre nos damos una mano. Estamos casi todos conectados, compartiendo experiencias, y siempre hay alguien que te ayuda si lo necesitás".

Cuando se le preguntó por los mejores DJs que ha visto, mencionó: "Por técnica y gusto, el mejor para mí es Gogui Butus. Lo he visto hacer maravillas con poco y nada, pura técnica y oído, y hasta hoy me sigo sorprendiendo".

Finalmente, Lux expresó: "Les mando un abrazo grande a todos los queridos amigos DJs. Muchas veces el trabajo del locutor y del DJ va de la mano, y creo que es fundamental, al igual que el trabajo del sonidista. Esto es lo que disfruto y me hace amar mi trabajo".