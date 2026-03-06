Uno Entre Rios | Show | telefe

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

El canal Telefe arrancó el mes de marzo marcando un nuevo récord de audiencia y por cuatro días seguidos estuvo al tope del ranking.

6 de marzo 2026 · 18:25hs
Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta.

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta.

Desde el pasado lunes, Telefe registró cuatro días seguidos de liderazgo absoluto, logrando cifras promedio que superan el total de la televisión abierta en la Argentina.

LEER MÁS: Gustavo Scaglione adquirió Telefe

Telefe, en el tope del ránking

Según se informó, se trata de un récord estadístico que la televisión abierta no veía desde junio de 2025, coincidiendo con el cierre de temporada de Gran Hermano.

4 empanadas stand up club presenta que variete tete

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Samba na Esquina invita a un atardecer de música brasileña en Arenas

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

En el prime time el dato es aun más contundente, Telefe lleva seis semanas superando a la suma de los canales de aire restantes, tanto de lunes a viernes como de lunes a domingo.

Rainking

Tras cerrar febrero con el share más alto de los últimos siete meses, gracias a MasterChef Celebrity y el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la buena performance lograda en los primeros días de marzo no hace más que reafirmar el liderazgo de Telefe en la televisión argentina.

Ranking 2
telefe TV Abierta
Noticias relacionadas
mocchi vuelve a parana con un concierto en el teatro 3 de febrero

Mocchi vuelve a Paraná con un concierto en el Teatro 3 de Febrero

Ciro y Los Persas preparan su show en la Estación Belgrano

Ciro y Los Persas preparan su show en la Estación Belgrano

La grilla del Festival de Tribus ya está definida

Tribus anunció la grilla de su festival 2026

Emilia Mernes y Duki pasearon y se relajaron en Japón. 

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Ver comentarios

Lo último

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Ultimo Momento
Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

$Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

$Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Policiales
Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Ovación
Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La provincia
Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Feliciano: La Municipalidad denunció abusos tras allanamiento en un CIC

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Dejanos tu comentario