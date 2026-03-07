Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

Alejandro Sanz presentó ¿Y ahora qué?, la gira mundial que ya pasó por México, Colombia, Perú y Chile, y que recientemente llegó a la Argentina

¿Qué viene después de más de tres décadas de trayectoria en la música? Esa es la pregunta que se plantea Alejandro Sanz en ¿Y ahora qué?, la gira mundial que ya pasó por México, Colombia, Perú y Chile, y que recientemente llegó a la Argentina.

El cantante madrileño acumula más de 35 años de carrera y una lista de éxitos que lo ubicaron entre las figuras más influyentes del pop en español. Desde su debut a comienzos de la década de 1990 vendió más de 25 millones de discos y obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos 24 premios Latin Grammy.

Con la certeza de que Buenos Aires es una de las ciudades donde su música se vive con mayor intensidad, el artista regresó después de tres años —su última visita había sido en 2023— para reencontrarse con su público en el Campo Argentino de Polo. Ante unas 15.000 personas que acompañaron cada canción, Sanz ofreció un recital que combinó clásicos de su repertorio con nuevas composiciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Durante la noche también compartió una reflexión sobre el vínculo que se genera con la música y con quienes la escuchan. “Sabemos que tenemos muchas personalidades, somos diferentes dependiendo de muchas cosas. Hoy solo se me ocurre pensar qué maravilla es la música. ¡Te quiero música, te quiero! Porque nos hace juntarnos aquí y nos olvidamos de todo. Solo estamos conectados por este hilo invisible que es la emoción que crean las canciones”, expresó ante el público.

El concierto también funcionó como presentación de su más reciente material discográfico, que lleva el mismo nombre de la gira. El trabajo incluye colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Carín León y Shakira, con quien lanzó la canción Bésame. En este proyecto de tono introspectivo, el músico dialoga con su propia historia artística y confirma que, después de tantos años de carrera, todavía busca nuevos caminos para su música.