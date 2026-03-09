Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal Recreativo derrotó 67 a 56 a Quique en un juego correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral. Fue la primera victoria del Bochas en el ámbito nacional. 9 de marzo 2026 · 09:50hs

Prensa Recreativo El festejo de los jugadores de Recreativo en el campo de juego del Club Quique.

Recreativo vivió una jornada histórica. El Bochas celebró su primera victoria en la Liga Federal de Básquet al derrotar 67 a 56 a Quique en un encuentro disputado en el estadio Guillermo Gaya en el marco de la Zona A de la Conferencia Litoral.

De esta manera, el elenco dirigido por Oscar Heiss se recuperó de la derrota sufrida en su estreno ante Rivadavia Juniors de Santa Fe por 79 a 78. El encuentro marcó, además, el estreno del Decano en la tercera categoría del básquet argentino.

Nota relacionada: Sionista ganó en su estreno en la Liga Federal Francisco Fravega con 18 tantos y Alan Guanco con 16 unidades fueron los goleadores del conjunto ganador. En el local lo mejor paso por Franco Tomiozzo con 12 puntos y Valentino Valdemarin con 10 tantos Resultados de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral Viernes Recreativo Bochas 78 – Rivadavia Juniors 79 Sábado Gimnasia 76 – La Armonía (Colón) 67 Urquiza (Santa Elena) 58 – Sionista 67 Domingo Quique 56 – Recreativo 67 Como sigue el camino de los equipos entrerrianos Quique volverá a escena el próximo jueves cuando visite en Colón a La Armonía. Sionista, por su parte, hará su presentación en el estadio Moisés Flesler el lunes 16 ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Por su parte, Recreativo recibirá a Urquiza de Santa Elena el miércoles 18.