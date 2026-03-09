Recreativo vivió una jornada histórica. El Bochas celebró su primera victoria en la Liga Federal de Básquet al derrotar 67 a 56 a Quique en un encuentro disputado en el estadio Guillermo Gaya en el marco de la Zona A de la Conferencia Litoral.
Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal
Recreativo derrotó 67 a 56 a Quique en un juego correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral. Fue la primera victoria del Bochas en el ámbito nacional.
De esta manera, el elenco dirigido por Oscar Heiss se recuperó de la derrota sufrida en su estreno ante Rivadavia Juniors de Santa Fe por 79 a 78. El encuentro marcó, además, el estreno del Decano en la tercera categoría del básquet argentino.
Nota relacionada: Sionista ganó en su estreno en la Liga Federal
Francisco Fravega con 18 tantos y Alan Guanco con 16 unidades fueron los goleadores del conjunto ganador. En el local lo mejor paso por Franco Tomiozzo con 12 puntos y Valentino Valdemarin con 10 tantos
Resultados de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral
Viernes
Recreativo Bochas 78 – Rivadavia Juniors 79
Sábado
Gimnasia 76 – La Armonía (Colón) 67
Urquiza (Santa Elena) 58 – Sionista 67
Domingo
Quique 56 – Recreativo 67
Como sigue el camino de los equipos entrerrianos
Quique volverá a escena el próximo jueves cuando visite en Colón a La Armonía. Sionista, por su parte, hará su presentación en el estadio Moisés Flesler el lunes 16 ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Por su parte, Recreativo recibirá a Urquiza de Santa Elena el miércoles 18.