Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

9 de marzo 2026 · 11:22hs
La definición del Campeonato Mineiro finalizó en una batalla campal que provocó la cifra récord de 23 expulsados. El lamentable sucedió en la final del Campeonato Estadual que disputaron en el estadio Mineirao Cruzeiro de Belo Horizonte y Atlético Mineiro, equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez.

El origen de la gresca en el Torneo Estadual en Brasil

El conflicto se desató cuando el mediocampista Christian, de Cruzeiro, chocó contra el arquero Everson, de Atlético Mineiro, en el área grande. El guardameta respondió contra el volante, lo que desencadenó la reacción de varios jugadores de Cruzeiro y generó una serie de agresiones físicas. El argentino Lucas Romero le propinó una patada al arquero, quien ya había sido golpeado previamente por Matheus Henrique.

En respuesta, jugadores del Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, contestaron con empujones y golpes. Cássio intentó enfrentar al zaguero Lyanco, aunque fue frenado, pero Lyanco terminó intercambiando golpes con el volante Gérson y recibiendo una patada del arquero de Cruzeiro.

Batalla Campal en partido estadual en Brasil

La escalada continuó con el delantero Hulk como uno de los protagonistas. El potente delantero fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba y el defensor argentino replicó con puñetazos y llegó a patear también al atacante Kaio Jorge. El caos obligó a la intervención de los equipos de seguridad y la Policía Militar, quienes separaron a los futbolistas y permitieron continuar con el desenlace de la definición.

El triste récord del fútbol brasileño

Con 23 expulsiones, el partido Atlético Mineiro que dispytaron Cruzeiro se convirtió en el partido con más expulsiones en la historia del fútbol brasileño. Supera al juego que dispyaron Portuguesa y Botafogo, en el torneo Río-São Paulo de 1954, que concluyó con 22 tarjetas rojas.

El título fue para Cruzeiro

En lo estrictamente deportivo, Cruzeiro se impuso sobre Atlético Mineiro y puso fin a su sequía en el campeonato estadual. El gol decisivo fue obra de Kaio Jorge, quien también se consagró como máximo goleador del torneo: finalizó la competencia con siete tantos. La victoria del equipo celeste cortó la posibilidad de que el elenco albinegro lograra su séptimo título consecutivo, un hecho sin precedentes para el Galo.

Con este resultado, Cruzeiro sumó su 39º título del Campeonato Mineiro, consolidando una de las trayectorias más exitosas en la historia del fútbol de Minas Gerais. Tanto Cruzeiro como Atlético continuaron demostrando su dominio en la región. Tras la final del Mineiro 2026, ambas instituciones lideran la tabla de campeones estatales y aportan la mayoría de los integrantes a la selección ideal del torneo. Además, Kaio Jorge fue elegido como el “Ídolo de la Galera”.

Brasil Atlético Mineiro Cruzeiro brasileño
