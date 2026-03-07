Uno Entre Rios | Show | Evangelina Anderson

Evangelina Ánderson volvió negar a Ian Lucas

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

7 de marzo 2026 · 10:54hs
Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”
La modelo responsabilizó al youtuber de haber filtrado las fotos

La modelo responsabilizó al youtuber de haber filtrado las fotos
El descargo de Ian Lucas

El descargo de Ian Lucas

Tras el descargo de Ian Lucas tras las reiteradas declaraciones de Evnagelina Anderson negando una relación sentimental con su compañero de Master Cheff Celebrity, la modelo se mantuvo en sus dichos. Sentada en el sillón de Cortá por Lozano (Telefe), Ánderson responsabilizó al youtuber por la viralización de una foto donde se los ve en un apasionado beso.

Embed

susana gimenez conto por que viajo a espana

Susana Giménez contó por qué viajó a España

alejandro sanz regreso a buenos aires con su gira mundial ¿y ahora que?

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

“La verdad es que, como todos saben, vengo de una separación muy reciente, tengo tres hijos y siempre traté de resguardar mi intimidad. En este momento no me queda otra que aclarar lo que está pasando para que no se siga... No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo que para mí no pasó, que para mí no fue más que un compañero de trabajo”, expresó Anderson en el inicio de su descargo, marcando su postura y el malestar por la situación generada en torno a su vida privada.

Anderson sostuvo: “Para mí no fue algo más de lo que yo dije, ayer hablaba con mis amigas y decíamos ‘No fue así como dijeron, pero si hubiese sido que una persona salga con fotos a decir que estuvo con una persona que dijo que no’ ¿Nadie habla de eso?”. Dejó en claro que, según su mirada, no hubo romance: “Para mí no fue una relación. Mira si uno fuera por la vida contando situaciones que no fueron nada, estaríamos todos llenos de relaciones”. Aunque reconoció que para Ian Lucas pudo haber significado otra cosa, fue enfática: “Se dijeron cosas que no son ciertas: que había una relación, que había un romance, que estábamos todo el día juntos en MasterChef. Puede preguntarle a quien sea de MasterChef que fue lo que vieron en todo el tiempo que estuvimos juntos y nada que ver, nada que ver”.

Ian Lucas Evangelina Anderson 1

Consultada por Costa sobre cómo se sentía en medio del escándalo, Anderson respondió: “La verdad que he pasado tantas cosas que esto para mí es algo más, de hecho me han relacionado con un señor casado, de la selección, con un jugador de fútbol, eso sí a mí me pone mal porque me pone en el lugar de decir ‘Hay una mujer sufriendo atrás’, pero acá si fuera cierto somos dos personas solteras, no hay nadie en el medio. Si me incómoda que me estén empujando. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor, que se está enterando de todo esto, eso no me hace sentir cómoda, me dice ‘¿Mamá, qué pasó?’ y tener que explicarle algo que para mí es insignificante, eso sí me puede llegar a incomodar, pero lo que digan...”.

La modelo fue contundente al señalar el origen de la filtración: “Él es un buen chico, lo quiero un montón, para mí está mal asesorado. Él mandó una foto en la que nos estamos dando un pico. O el representante. Tengo una amiga, Majo (Martino), a la que el representante le mandaba mensajes como que la amenazaba que iba a mandar esa foto”, acusó. Anderson explicó que el detrás de escena de la imagen no fue más que una arenga de amigos en una fiesta en la casa de Luck Ra, que terminó con ese pequeño beso.

Ian Lucas Evangelina Anderson

Por último, Anderson expresó su hartazgo por la exposición y los rumores: “Con las personas que me han vinculado siempre me mataron a mí. Se me vinculó con el hombre este casado que dijeron que había un video mío con él, yo me encargué de a esa persona decirle: ‘Mostralo, yo soy la protagonista de ese video. Mostralo’. Nunca lo mostraron ese video”.

El descargo de Evangelina Anderson puso sobre la mesa la tensión entre intimidad y espectáculo, y reavivó el debate sobre el impacto de la exposición mediática, los límites del consentimiento y las responsabilidades compartidas en la era de las redes sociales y los realities.

Evangelina Anderson Ian Lucas telefe Romance
Noticias relacionadas
Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta.

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

4 empanadas stand up club presenta que variete tete

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Samba na Esquina invita a un atardecer de música brasileña en Arenas

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

mocchi vuelve a parana con un concierto en el teatro 3 de febrero

Mocchi vuelve a Paraná con un concierto en el Teatro 3 de Febrero

Ver comentarios

Lo último

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial ¿Y ahora qué?

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

Ultimo Momento
Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Susana Giménez contó por qué viajó a España

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial ¿Y ahora qué?

Alejandro Sanz regresó a Buenos Aires con su gira mundial "¿Y ahora qué?"

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

Paolo Rocca, junto a Lula, inauguró una escuela en Brasil

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Policiales
Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Gualeguaychú: corte total en la Ruta Nacional 14 por choque múltiple

Jurado popular declaró culpable al acusado de asesinar a un juez de paz

Jurado popular declaró culpable al acusado de asesinar a un juez de paz

Ovación
Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Rowing, a todo o nada en Rosario

Rowing, a todo o nada en Rosario

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

Capibaras XV perdió con Pampas con cinco entrerrianos como titulares

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

La provincia
AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Dejanos tu comentario