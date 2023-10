Polémica en Showmatch tras la renuncia de Zaira Nara

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el "Bailando por un Sueño". Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen las expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa" , indicó Zaira a través de Twitter.

Embed A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se… — Zaira (@zairana) October 26, 2023

La situación a la que hace referencia la conductora ocurrió el miércoles por la noche cuando Constanza 'Coty' Romero (ex participante de Gran Hermano y actual competidora del reality de Marcelo Tinelli) indicó en vivo que tanto Zaira como su hermana, Wanda, se ganaron su lugar en la farándula argentina a costa de hacer favores sexuales.

A raíz del comunicado de Zaira, Marcelo Tinelli no reaccionó de la mejor forma ante la renuncia de la conductora. De acuerdo a Ángel de Brito en su programa LAM, Zaira expresó que no volvería al programa a menos que sacaran a Romero. El dueño de la marca que vestía a Nara, que pagaba una cuantiosa suma en dólares por el espacio publicitario, apoyó la postura de su clienta y decidieron marcharse, dando de baja el contrato.

"Pide condiciones que es dejar sin laburo a la gente", opinó Yanina Latorre en el programa de De Brito. Minutos más tarde Zaira dijo en Twitter: "Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras".

Embed Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ xq lo qué pasó ayer es mi límite . No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira . Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras . https://t.co/f4PHvk3DCQ — Zaira (@zairana) October 27, 2023

Por su parte la responsable de la renuncia, Coty Romero, usó su plataforma en Showmatch para pedir disculpas públicas a la modelo: "Quiero disculparme con Zaira, porque si bien lo que dije no fue mi pensamiento, simplemente me cansé de una persona, de Charlotte Caniggi, que me venía diciendo falsa. Sin embargo, no fui yo la que la quemé. Y me venía callando un montón de cosas". Marcelo Tinelli, por otro lado, no ocultó su disgusto: "Sentí que no tenía que pedirle disculpas porque las conozco a las dos (Wanda y Zaira), son amigas y entienden el juego. Ellas se ríen y se divierten permanentemente de todo. Me desagradó lo que hizo Zaira".

Las redes sociales fueron contundentes al posicionarse y los usuarios defienden a capa y espada a la modelo, acusando a Tinelli que su discurso a favor del feminismo "se desintegró". Además Paula Chávez, ex amiga de la modelo, dio su opinión: "Me parece muy bien la renuncia. Hay cosas que están fura de lugar y en un espacio de trabajo no está bueno que pasen".