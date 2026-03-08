Luego del envión anímico que significó la victoria del sábado como local, el Atlético Echagüe Club se presentó este domingo en el estadio La Calderita, donde visitó a Libertad de San Jerónimo Norte sabiendo que si ganaba aseguraba su permanencia en la Liga Nacional Masculina de Vóleibol (LNMV).
Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina
En el segundo partido de la segunda fase de playout de la Ronda Permanencia, Echagüe cayó como visitante 3-2 con Libertad de San Jerónimo Norte.
Sin embargo, en el segundo partido de la segunda fase de playout de la Ronda Permanencia, el dueño de casa se impuso por 3-2 (parciales 25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11) e igualó la serie. Ahora el Negro deberá jugar mañana el tercer duelo, a todo o nada, para evitar el descenso de categoría
En el primer parcial el dueño de casa lo ganó casi sin complicaciones en apenas 23 minutos de juego. Fue 25 a 19 para Libertad.
No obstante, el visitante reaccionó y, tras un maratónico parcial de 34 minutos, se impuso por 29 a 27 para poner un set por bando.
Los comandados por Ignacio Corona mostraron su mejor versión en el tercer parcial, el cual ganó por 25 a 18 tras 28 minutos. De esta manera, el AEC le tiró toda la presión a su adversario, que debía ganar o ganar para evitar el descenso anoche.
El Rojinegro reaccionó y se llevó la cuarta vuelta por 25 a 21 tras 26 minutos, igualó 2 a 2 el partido y, tal como ocurrió en el primer enfrentamiento en el estadio Luis Butta, la historia se definió en el tie break.
En el quinto y definitivo set, Echagüe no arrancó bien y siempre corrió de atrás. Más allá que tuvo un intento de recuperación, el dueño de casa lo ganó 15 a 11 en 17 minutos y empardó la serie.
Ahora el tercer y último encuentro se disputará este martes, desde las 21, nuevamente en el estadio La Calderita de la ciudad santafesina con el arbitraje de Pablo Pérez y Renzo Leiva. El que gane salvará su plaza en la segunda división del vóley nacional, mientras que el que pierda descenderá a la Liga Federal.
Ventaja puntana por la permanencia en la Liga Nacional
En la otra llave de playout por la permanencia, Lafinur de San Luis derrotó como visitante 3-0 (25-23, 25-19 y 25-23) a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de la serie. El segundo encuentro será el sábado 14, a las 21, en San Luis. Mientras que, de ser necesario, el tercer duelo será el domingo 15, a las 19, nuevamente en tierras puntanas.