Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

En el segundo partido de la segunda fase de playout de la Ronda Permanencia, Echagüe cayó como visitante 3-2 con Libertad de San Jerónimo Norte.

8 de marzo 2026 · 22:02hs
Echagüe tendrá su última chance por la salvación.

Luego del envión anímico que significó la victoria del sábado como local, el Atlético Echagüe Club se presentó este domingo en el estadio La Calderita, donde visitó a Libertad de San Jerónimo Norte sabiendo que si ganaba aseguraba su permanencia en la Liga Nacional Masculina de Vóleibol (LNMV).

Sin embargo, en el segundo partido de la segunda fase de playout de la Ronda Permanencia, el dueño de casa se impuso por 3-2 (parciales 25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11) e igualó la serie. Ahora el Negro deberá jugar mañana el tercer duelo, a todo o nada, para evitar el descenso de categoría

Echagüe volvió al triunfo tras 15 partidos.

Echagüe ganó y sueña con la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Rowing está obligado a ganar en La Chicago Argentina.

Rowing, a todo o nada en Rosario

En el primer parcial el dueño de casa lo ganó casi sin complicaciones en apenas 23 minutos de juego. Fue 25 a 19 para Libertad.

No obstante, el visitante reaccionó y, tras un maratónico parcial de 34 minutos, se impuso por 29 a 27 para poner un set por bando.

Los comandados por Ignacio Corona mostraron su mejor versión en el tercer parcial, el cual ganó por 25 a 18 tras 28 minutos. De esta manera, el AEC le tiró toda la presión a su adversario, que debía ganar o ganar para evitar el descenso anoche.

El Rojinegro reaccionó y se llevó la cuarta vuelta por 25 a 21 tras 26 minutos, igualó 2 a 2 el partido y, tal como ocurrió en el primer enfrentamiento en el estadio Luis Butta, la historia se definió en el tie break.

En el quinto y definitivo set, Echagüe no arrancó bien y siempre corrió de atrás. Más allá que tuvo un intento de recuperación, el dueño de casa lo ganó 15 a 11 en 17 minutos y empardó la serie.

Ahora el tercer y último encuentro se disputará este martes, desde las 21, nuevamente en el estadio La Calderita de la ciudad santafesina con el arbitraje de Pablo Pérez y Renzo Leiva. El que gane salvará su plaza en la segunda división del vóley nacional, mientras que el que pierda descenderá a la Liga Federal.

Ventaja puntana por la permanencia en la Liga Nacional

En la otra llave de playout por la permanencia, Lafinur de San Luis derrotó como visitante 3-0 (25-23, 25-19 y 25-23) a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de la serie. El segundo encuentro será el sábado 14, a las 21, en San Luis. Mientras que, de ser necesario, el tercer duelo será el domingo 15, a las 19, nuevamente en tierras puntanas.

