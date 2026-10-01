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Turf difundió un comunicado tras la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton

La banda Turf informó que el cantante se presentó ante la Justicia junto a su abogado y negó las acusaciones. También se refirió a una denuncia anterior.

1 de octubre 2026 · 17:24hs
Turf difundió un comunicado tras la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton.

Turf difundió un comunicado tras la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton.

La banda Turf, liderada por Joaquín Levinton, difundió un comunicado en sus redes sociales luego de que trascendiera una denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra el cantante, presentada por una mujer de 39 años.

Ante la repercusión del caso y las declaraciones del artista, quien negó categóricamente las acusaciones, los integrantes del grupo –Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia– dieron a conocer su postura sobre la situación.

Levinton se presentó ante la Justicia

Según informó la banda en su cuenta oficial de Instagram, Levinton se presentó junto a su abogado ante el juzgado que interviene en la causa y manifestó su disposición para colaborar con la investigación.

“Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, señalaron en el comunicado.

De esta manera, el cantante ratificó públicamente su rechazo a las acusaciones y expresó su voluntad de ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

La banda recordó una denuncia anterior

En el mismo mensaje, Turf hizo referencia a una denuncia presentada por la misma mujer en 2023. De acuerdo con lo expresado por el grupo, aquella causa fue archivada por falta de pruebas y la decisión posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

“En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, sostuvieron los músicos.

Las afirmaciones sobre el expediente anterior forman parte de la postura difundida por la banda en sus redes sociales, en el marco de la repercusión pública que generó la nueva denuncia contra el vocalista.

Turf Justicia Joaquín Levinton
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