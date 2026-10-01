Qué hacer en Paraná este fin de semana: cine, teatro y música

Cine, teatro, música en vivo y propuestas para infancias y adolescencias forman parte de la agenda de Paraná para este viernes, sábado y domingo

Paraná se prepara para un fin de semana con una agenda cultural variada, con propuestas para distintos públicos y edades. Del viernes 2 al domingo 4 de octubre habrá funciones de cine, espectáculos teatrales, música en vivo, una batalla de DJs y hasta un micrófono abierto destinado a infancias y adolescencias. Las actividades se repartirán entre salas, teatros, espacios culturales y locales de la ciudad.

Este viernes, el teatro tendrá una doble propuesta en Filial Racing, ubicada en Villaguay y Perón. Desde las 21 se presentarán “Albañiles en Deconstrucción”, del Dúo Teatral Córdoba, y “La Turbulenta Ética de un Sicario”. La función será con entrada gratuita y reserva previa al 343 5061179.

La música también tendrá protagonismo durante la noche del viernes. A las 20, el Teatro 3 de Febrero recibirá una nueva edición de “Música en Esta Orilla”, con las presentaciones de Marcia Müller, el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad. La entrada será gratuita. Más tarde, a las 21, Horcas llegará a Monet Club, en Liniers 376, junto a Generador, Numérica y Capthor. A las 22, en tanto, Tierra Bomba, Urquiza 1214, será sede de una Batalla de DJs con Aka Nacio, Sofi Miño y Zappa.

El sábado 3 continuará la agenda teatral con tres propuestas. A las 20, la Casa de la Cultura, en 9 de Julio y Carbó, recibirá “El empresario teatral”, de Les Arts Argentina. La puesta contará con Julián Herdt, Héctor Onetto, Sofía Biole y Micaela Musto, junto a Franco Broggi al piano. Las anticipadas pueden reservarse al 343-5334134.

A las 20:30, La Salita de Perón, ubicada en Pte. Perón 648, presentará “Espejismo, espejismo”, del grupo Equipa Fuera de Eje. La obra cuenta con dirección de Laura Sánchez y Libertad Machado e interpretación de Magalí Laferra y Sofía Pastori. La entrada será a la gorra y las reservas se realizan al 343 5213217. A las 21:30, Arde La Ribera, en Av. Laurencena 1240, tendrá una noche de humor con “Cómplices Stand Up”, protagonizado por Santiago Marcos, Carito Vergara, Paulo Michaut y Analía Marzo. La entrada será a la gorra y las reservas se realizan al 343 4179998.

La música del sábado tendrá varias opciones. A las 20, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto gratuito en La Vieja Usina, Gregoria Matorras 861. A las 21, en el mismo espacio, Emilia Cersofio presentará “A la que te criaste”, con entradas disponibles en gradatickets.com y Flamingo Bar. También a las 21, Tierra Bomba recibirá a She Loves 90s, La Montrull y DJ Miani, en Urquiza 1214. Para cerrar la noche, a las 22, Rey Bufón y sus Sicarios compartirán escenario con Forjada en Casa Encendida, Andrés Pazos 179, con entradas a 5.000 pesos.

El domingo 4, la música tendrá una propuesta especialmente pensada para las nuevas generaciones. Desde las 12:30, Almacén de los 33, en Bavio y Courreges, recibirá a Mi Sol con un micrófono abierto para infancias y adolescencias. La actividad propone un espacio para compartir canciones y expresiones artísticas, con entrada a la gorra consciente.

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Salas de cine

A esta agenda de espectáculos se suma la cartelera cinematográfica, que durante todo el fin de semana ofrece opciones en las distintas salas de Paraná. En Sunstar, Shopping La Paz, Venezuela 61, se podrán ver “Avengers Endgame Re Estreno”, “Guardianes del museo 2”, “Vertigo 2”, “Digger”, “Verity, la sombra de un engaño”, “La isla olvidada”, “El corazón de la bestia” y “Resident Evil: noche cero”, con funciones distribuidas entre la tarde y la noche.

En Círculo, Andrés Pazos 339, la cartelera incluye “Digger”, “Guardianes del museo 2”, “Verity: La sombra de un engaño”, “Vertigo 2”, “El corazón de la bestia”, “La isla olvidada”, “Avengers Endgame Re Estreno” y “Resident Evil: noche cero”, con funciones en distintos horarios.

Las Tipas, en Shopping Paso del Paraná, Corrientes y San Lorenzo, completa la oferta cinematográfica con “Spider-Man: Un nuevo día”, “Coyote vs Acme”, “Avengers Endgame Re Estreno”, “El corazón de la bestia”, “Resident Evil: noche cero”, “Yo, Narciso”, “Minions & Monstruos”, “Digger”, “Verity: La sombra de un engaño” y “Guardianes del museo 2”.

Así, Paraná tendrá por delante tres jornadas con propuestas para distintos gustos: desde grandes estrenos y reestrenos en pantalla grande hasta teatro, humor, rock, música popular, propuestas sinfónicas y espacios abiertos para que las nuevas generaciones también puedan tomar la palabra y compartir su arte.