Francés en las escuelas: docentes entrerrianas destacan su valor y participan de un encuentro clave

Tucumán es sede del Congreso que reúne a profesores de Francés de todo el país. Acprofer está presente para compartir experiencias.

El XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés reúne a especialistas de Argentina y otros países.

Docentes entrerrianas participan del XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés, que desde ayer y hasta mañana reúne en Tucumán a especialistas de todo el país y referentes internacionales, con presentaciones de experiencias de formación docente, innovación pedagógica e interculturalidad, enseñanza y difusión de esta lengua.

Esta instancia pone de relieve la presencia que el francés mantiene en distintas escuelas secundarias de la provincia. En Paraná, la enseñanza del idioma forma parte de la propuesta educativa de instituciones como la Escuela Normal, el Colegio Nacional, el Liceo Paula Albarracín, y las escuelas de Comercio 1 y 2, la Bazán y Bustos, además de establecimientos de distintos barrios y escuelas rurales como Almafuerte y Alberdi.

Cecilia Segovia, profesora de Francés de Paraná y Técnica Universitaria en Gestión Cultural, destacó la importancia de que los estudiantes puedan acceder a una segunda lengua desde la educación pública. “Una bandera que nosotros siempre llevamos al frente es que la educación pública te da gratuitamente la enseñanza de una segunda lengua”, señaló.

La docente sostuvo que el francés puede aportar una herramienta diferencial para la formación y el futuro laboral de los jóvenes. “Si vos en tu currículum ponés que además sabés francés, es una apertura importante en una cuestión laboral”, afirmó.

También remarcó que las posibilidades de comunicación y trabajo virtual ampliaron los ámbitos para utilizar el idioma: “Hoy por hoy esas brechas han quedado casi anuladas porque podés trabajar virtual en francés”, afirmó.

Además de su valor formativo, Segovia destacó la presencia internacional de la lengua francesa. Recordó que es una de las lenguas oficiales de los Juegos Olímpicos y que tiene relevancia en ámbitos vinculados con la diplomacia y las relaciones internacionales.

Representación provincial

Sobre el Congreso, destacó que Entre Ríos está representada por la Asociación Civil de Profesores de Francés de Entre Ríos (Acrofer), con la participación de docentes e investigadoras de trayectoria. Una de ellas es la magíster Silvina Carrizo, docente de Fonética y Fonología Francesa en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), quien intervendrá en una mesa redonda con el trabajo “Leer para hablar. Acompañamiento y remediación en francés como lengua extranjera”.

“Su propuesta aborda la lectura en voz alta de futuros docentes de francés como lengua extranjera y plantea trabajar la transferencia fonética desde el concepto de translanguaging. Para ello incorpora recursos como la codificación visual, manuales adaptados y la autoevaluación mediante grabaciones guiadas, con el objetivo de fortalecer la conciencia fonológica”, contó Segovia.

A su vez, mencionó que Carrizo también presentará, en formato póster, la experiencia del Festival de Lenguas, Culturas y Sabores, una iniciativa anual de la Facultad de Humanidades de la UADER en Concepción del Uruguay que promueve la expresión artística y la difusión institucional.

También participará la profesora Leticia Benítez, integrante de uno de los equipos ganadores de la convocatoria “Horizons de Paix”, organizada por la Federación Argentina de Profesores de Francés y el Institut Français d’Argentine (IFA). El proyecto premiado fue desarrollado en el histórico Colegio Niño Jesús de San José, donde la docente dicta clases, y articula el francés con Disciplinas No Lingüísticas (DNL). En este enfoque, contenidos como la gestión de conflictos, la paz y el desarrollo sostenible constituyen el eje conceptual, mientras que el francés funciona como herramienta para abordarlos.

La propuesta apunta a que el aprendizaje del idioma tenga una aplicación concreta y favorezca en los estudiantes el debate, la negociación y la expresión creativa dentro de la comunidad educativa.

Propuesta del Congreso para este año

La edición del Congreso de este año se desarrolla bajo el lema “Faire fleurir la parole: quand les mots deviennent jardin” y tiene como propósito generar un espacio de actualización académica, formación continua e intercambio de ideas. El programa contempla más de 80 actividades, entre conferencias, talleres, mesas redondas, comunicaciones y exposición de pósteres.

El XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés reúne a especialistas de Argentina y otros países.

La propuesta académica está organizada en torno a cuatro ejes: la identidad del docente de francés en Argentina y su contexto sociopolítico actual; la innovación didáctica, con especial atención a la inteligencia artificial, los recursos digitales y los enfoques FOS/FOU; la interculturalidad y el desarrollo de proyectos creativos; y el papel de las redes asociativas en la promoción de la lengua y las culturas francófonas.

Entre los referentes internacionales invitados están Jérémie Séror, de Canadá; y Juliana Rodrigues de Castro, de Brasil, vinculados con áreas como didáctica, tecnologías educativas, inclusión e inteligencia artificial.

Más información: cnpf_tucuman2026

Una enseñanza que se sostiene

En diálogo con UNO, la docente Cecilia Segovia señaló que quienes enseñan francés vienen trabajando para sostener su presencia en las escuelas y planteó la necesidad de fortalecer institucionalmente el área de lenguas extranjeras dentro del sistema educativo entrerriano. “Es una materia que la militamos los profesores de francés”, expresó Segovia, quien también manifestó su preocupación ante situaciones en las que se puso en duda la continuidad de la enseñanza del idioma.

En ese contexto, consideró que la participación de docentes entrerrianas en el congreso nacional permite mostrar el trabajo que se realiza en la provincia y las experiencias pedagógicas que se desarrollan en las aulas..

En ese marco, planteó también la necesidad de fortalecer el lugar institucional de las lenguas extranjeras dentro del sistema educativo entrerriano. Según explicó, actualmente no existe en el Consejo General de Educación una dirección específica de lenguas extranjeras que contemple al francés y a los demás idiomas.