La Fiscalía de Federación avanzó en la investigación por las circunstancias en que una joven sufrió heridas cortantes e imputaron a Andrés Pessolani.

El abogado Andrés Pessolani fue imputado por las lesiones que sufrió su pareja.

La Fiscalía de Federación avanzó en la investigación por las circunstancias en que una joven de 27 años sufrió heridas cortantes luego de atravesar un ventanal en una vivienda del barrio San Cayetano. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 20 de septiembre y el imputado es Andrés Pessolani.

La mujer, identificada como Luna Silvestri, sufrió lesiones sangrantes en distintas partes del cuerpo y fue asistida inicialmente en el hospital San José de Federación. Posteriormente, debido a las características de las heridas, fue derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde los profesionales determinaron que las lesiones eran de carácter leve.

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En el domicilio donde ocurrió el episodio se encontraba junto a la joven su pareja, el abogado Andrés Pessolani. La fiscal Luciana Hermann intervino de oficio y, desde las primeras horas, había señalado que no era necesaria una denuncia por parte de la víctima para avanzar con la investigación.

Tras el relevamiento realizado en el lugar y la incorporación de distintos elementos de interés para la causa, la Fiscalía avanzó en la imputación de Pessolani. Hermann confirmó en las últimas horas que “hay imputación dispuesta a Pessolani”.

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En las primeras horas posteriores al episodio, Hermann había anticipado que se investigaban las circunstancias en las que la joven había resultado lesionada.

“En principio estamos investigando un hecho en el que resultó con lesiones una femenina, una joven. No se trataría de un accidente doméstico”, había señalado.

Uno de los elementos encontrados en la vivienda fue un ventanal roto. De acuerdo con la información médica preliminar, las heridas cortantes que presentaba Silvestri podían ser compatibles con haber atravesado esa estructura y haber sido alcanzada por los vidrios.

La investigación busca establecer, precisamente, cómo se produjo esa situación y qué ocurrió dentro del domicilio antes de que la mujer resultara herida. La imputación dispuesta contra Pessolani constituye un nuevo avance de la causa, aunque la investigación continuó para determinar las responsabilidades en el episodio.

En tanto, luego de ser evaluada en Concordia, la mujer regresó a Federación y completó su recuperación en el hospital local. Los profesionales habían determinado que las lesiones finalmente no revestían la gravedad que se había temido inicialmente.

Antecedentes

El abogado Andrés Pessolani fue detenido tiempo atrás luego de protagonizar un episodio de violencia en un hotel de la zona termal de Federación, un hecho que no sería el único de violencia que tiene el letrado.

Además, su hijo Felipe fue investigado por la muerte del joven Thiago Ocampo, cuyos restos fueron hallados en el interior de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Las Magnolias y Roca.