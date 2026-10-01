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Expolicía sedicioso fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra un menor

El expolicía Luis Roberto Jesús Carlino fue condenado a seis años de prisión por dos abusos sexuales agravados contra un menor, en el marco de un juicio abreviado.

1 de octubre 2026 · 07:31hs
El policía ya había sido condenado en 2025 por haber participado de los amotinamientos policiales. 

El policía ya había sido condenado en 2025 por haber participado de los amotinamientos policiales. 

El expolicía Luis Roberto Jesús Carlino fue condenado a seis años de prisión por dos hechos de abuso sexual agravado, cometidos aprovechándose de la convivencia preexistente con un menor de edad y por su condición de ascendiente (familiar directo), en concurso real (dos hechos delictivos diferenciados).

La condena fue dictada mediante un juicio abreviado acordado entre el defensor de Carlino, Alejandro Giorgio, y la fiscal Daniela Montangie, con el consentimiento de las víctimas. La sentencia estuvo a cargo del vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende, consignó Concordia Policiales.

Carlino ya contaba con una condena anterior vinculada con la sedición policial de diciembre de 2013, cuando un grupo de efectivos tomó la Jefatura Departamental Concordia durante un reclamo por aumentos salariales y mejoras laborales. Como contó UNO, en ese proceso fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de sedición agravada.

LEER MÁS: Policías sediciosos: quedaron firmes las condenas de 2015

La condena por la sedición de 2013

En julio de 2015, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado por los jueces Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud, condenó a Carlino a tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación.

Los hechos habían ocurrido entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013. La protesta policial provocó la interrupción del normal servicio de seguridad en la ciudad y coincidió con una serie de saqueos registrados en distintos comercios.

Como consecuencia de aquellos acontecimientos se produjeron tres muertes. La condena contra los policías fue apelada por las respectivas defensas y el proceso judicial continuó durante varios años.

En 2022, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó los planteos de prescripción de la acción penal y los recursos presentados contra las condenas. Un año después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también rechazó las impugnaciones y confirmó las resoluciones de las instancias anteriores.

Finalmente, la defensa oficial presentó un recurso extraordinario federal que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal desestimó la presentación por cuestiones formales y, de ese modo, quedaron firmes las condenas dictadas contra los policías por aquellos hechos, recordó Concordia Policiales.

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