Axel: "Tengo una relación con el público muy de familia"

En diálogo exclusivo con UNO, Axel habló de su regreso a Paraná y Santa Fe y de la relación que construyó durante años con su público

Axel vuelve a Paraná y lo hace con una historia que empezó hace muchos años. El cantautor argentino se presentará el viernes 16 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de Así Vivir Tour, una gira con la que recorre el país y presenta una propuesta renovada, atravesada por las canciones de su último álbum, Vuelve, y por aquellos clásicos que acompañaron a distintas generaciones. Un día después, el sábado 17 de octubre, a las 21, será el turno de HUB Santa Fe, en una doble fecha que Axel espera con entusiasmo por el vínculo que mantiene desde hace años con el público de la región.

En diálogo exclusivo con UNO , el artista contó que tanto Paraná como Santa Fe son ciudades que procura incluir en sus recorridos por la historia y los afectos construidos durante su carrera. “Tengo mucha historia que me vincula con estas ciudades y muchas veces mucho cariño de la gente, muchas amistades que fui haciendo con el paso del tiempo”, explicó.

Para Axel, Así Vivir no es simplemente una nueva gira. “Es un concierto totalmente nuevo, renovado, un concierto con nuevas visuales, donde presentamos un nuevo disco. Más allá de que siempre hago los clásicos de toda la vida, por supuesto, pero siempre procuro sorprender a la gente”, señaló. Promete un recorrido que no se queda en un único estado de ánimo: hay momentos de euforia, paz, reflexión, romanticismo, alegría y baile. “Es una montaña rusa de emociones. Hay realmente un poco de todo”, definió.

El artista también lo describe como un concierto “muy sanador” y pensado para compartir en familia. Una característica que, de alguna manera, también refleja el vínculo que construyó con quienes lo siguen desde hace décadas.

Actualmente, atraviesa además un momento de mucho trabajo. Acaba de regresar de Colombia, donde realizó cuatro conciertos, y durante el último mes también pasó por Bolivia y Ecuador. Mientras continúa con la gira por Argentina, trabaja en paralelo en el próximo disco. “Creo que el disco que viene es un disco muy feliz, muy alegre, porque me encuentro muy feliz, entonces eso se ve obviamente reflejado en las canciones que voy escribiendo”, contó.

Después de más de 25 años de trayectoria, Axel asegura que conserva intacta la pasión por la música y que todavía tiene sueños por alcanzar. “Si algo no he perdido en el camino es la pasión por lo que amo, que es la música, y siempre aparecen nuevos sueños para alcanzar”, afirmó.

Pero si hay algo que define los conciertos de Axel es también lo que sucede entre las canciones. El público no aparece solamente como espectador: participa, canta, pide temas y comparte historias. El propio artista reconoce que, después de tantos años, la relación se transformó en algo parecido a una familia.

“Tengo una relación con el público muy de familia. Después de tantos años se forma como un living de casa con muchísima gente, pero la energía que se pone ahí sobre la mesa es eso, somos como familia”, describió.

Incluso asegura que tiene una memoria especial para recordar a quienes lo acompañan. Nombres, historias, momentos personales, encuentros que quedaron registrados a lo largo de los años. “Tengo mucha memoria, entonces me acuerdo los nombres, las historias de uno, del otro, de aquella cuando fue mamá, que fue papá, que me pasó eso y todo. La verdad que sí, tengo una relación muy linda y creo que por tantos años se ha generado esta familiaridad muy cercana”, contó.

Esa cercanía también aparece a la hora de interpretar sus canciones más conocidas. Axel sabe que hay temas que el público espera escuchar tal como los conoció. Amo, por ejemplo, tiene más de dos décadas y sigue ocupando un lugar especial en sus conciertos.

Con el paso del tiempo, reconoce, las canciones se renuevan. Pueden aparecer nuevos arreglos o modificaciones en el sonido, pero siempre existe un límite: respetar aquello que hizo que una canción quedara para siempre en la memoria de alguien.

“Si yo estuviera con un artista quiero escuchar la versión que me tocó el corazón y me conquistó”, explicó. Y puso como ejemplo a Paul McCartney: si va a verlo tocar Hey Jude o Let It Be, quiere encontrarse con esas canciones que conoce y ama.

Por eso, Axel busca un equilibrio entre renovación y memoria. Y también deja un espacio en sus conciertos para escuchar directamente al público. Antes de la última canción, suele preguntar si quedó algún tema pendiente.

La razón es sencilla: después de nueve discos y más de 100 canciones editadas, siempre hay alguien que espera escuchar una canción determinada. “Por ahí hay gente que dice: ‘Yo salí de un momento difícil de mi vida con tal canción, o a mí me dedicaron tal canción, y no la hiciste’. Entonces procuro de alguna manera satisfacer a todo el mundo”, explicó.

El esperado reencuentro

En Paraná, esa historia comenzó hace al menos dos décadas. Axel recuerda especialmente su primera presentación en el Teatro 3 de Febrero, en 2006, y también otras visitas a la ciudad, entre ellas su participación en una fiesta popular de la región. “Me da mucha alegría estar regresando y que la gente responda como responde con las entradas, siempre a full”, contó el artista.

Ahora, con Así Vivir Tour, Axel propone volver a encontrarse con esa gente y hacerlo desde un espectáculo que, según adelanta, tendrá una vida breve. La gira finalizará a fines de noviembre, porque luego comenzará una nueva etapa vinculada al próximo álbum. “Lo que estamos preparando para estos conciertos no se va a repetir jamás. Es una gira corta”, remarcó. Por eso, para quienes estén pensando en acompañarlo en Paraná o Santa Fe, Axel tiene una invitación concreta: “Aprovéchenlo, porque realmente es un gran concierto”.

El viernes 16 de octubre a las 21, el encuentro será en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Las entradas se encuentran disponibles a través de GradaTickets.com y en la boletería del teatro. El sábado 17, en tanto, Axel llegará a HUB Santa Fe, también a las 21 horas y las entradas están disponibles en Ticketway.com. “Quiero agradecerles por el apoyo, por estar siempre ahí pendiente de las giras y lo que voy haciendo”, expresó.