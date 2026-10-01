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Google comenzó a pesificar sus servicios en Argentina: cuánto cuestan los planes de almacenamiento

La actualización alcanza a Google Play y Google One. Los precios ahora se muestran en pesos, aunque se mantienen las tarifas de referencia en dólares.

1 de octubre 2026 · 17:29hs
Google comenzó a pesificar sus servicios en Argentina: cuánto cuestan los planes de almacenamiento.

Google comenzó a pesificar sus servicios en Argentina: cuánto cuestan los planes de almacenamiento.

Google inició la pesificación de las tarifas de sus servicios digitales en Argentina, según reportaron usuarios en comunidades de redes sociales. La modificación alcanza tanto a la tienda de aplicaciones Google Play como a la plataforma de almacenamiento Google One, aunque su implementación se realiza de manera progresiva entre las cuentas registradas en el país.

El cambio permite visualizar los precios directamente en pesos argentinos (ARS), una modificación que impacta en la forma de consultar los costos de aplicaciones, juegos y suscripciones digitales.

Google Play comenzó a mostrar precios en pesos

En Google Play, diversos juegos y herramientas digitales pasaron a figurar directamente en moneda local. Durante la transición, algunos usuarios observaron un esquema mixto, con montos expresados en pesos y dólares antes de la actualización definitiva de los catálogos.

La modificación no se implementó de manera simultánea para todas las cuentas, por lo que la visualización de los precios puede variar según el usuario y el servicio consultado.

Cuánto cuestan los planes de Google One

La plataforma de almacenamiento Google One también actualizó sus tarifas para las suscripciones con facturación anual. Los nuevos valores en pesos argentinos son los siguientes:

  • Basic (100 GB): $29.885,05 anuales.

  • Standard (200 GB): $44.835,05 anuales.

  • Google AI Plus (400 GB): $74.735,05 anuales.

  • Almacenamiento de 2 TB: $149.485,05 anuales.

Los planes reflejan un descuento del 16% por optar por el pago anual, de acuerdo con los valores informados.

La conversión no implica precios regionales

La actualización responde a una conversión directa de las tarifas que anteriormente estaban fijadas en dólares, en lugar de establecer precios regionales diferenciados para el mercado argentino.

Como referencia, el plan Basic de 100 GB, cuyo costo anual es de $29.885,05, equivale aproximadamente al monto previo de 20 dólares.

Por otra parte, la exhibición de los importes en pesos no elimina los impuestos aplicables al consumo de servicios digitales. Tampoco excluye las posibles comisiones que puedan cobrar bancos o billeteras virtuales al procesar los pagos.

De esta manera, aunque la pesificación facilita la consulta de los precios y permite conocer de antemano el importe expresado en moneda local, el costo final de las suscripciones seguirá dependiendo de los cargos adicionales que correspondan en cada operación.

Google Argentina Pesos
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