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Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

En Concordia, la Policía Federal realizó ocho allanamientos, donde secuestraron vehículos, embarcaciones, dinero y armas.

30 de septiembre 2026 · 16:42hs
Vehículos y lanchas fueron secuestradas

Vehículos y lanchas fueron secuestradas, entre otras por parte de la fuerza federal.

La Policía Federal desarticuló en Concordia la estructura logística de una organización que se dedicaría al contrabando de diversa mercadería con destino a Uruguay. En el marco de la investigación, se realizaron ocho allanamientos en distintos barrios de la ciudad y se secuestraron vehículos, embarcaciones, dinero y armas.

Operativo de Policía Federal.

Operativo de Policía Federal.

De acuerdo a lo que pudo establecer la investigación, la organización tendría como principal actividad el ingreso de cigarrillos provenientes de Paraguay. Según la pesquisa, la mercadería ingresaba por vía terrestre, era concentrada en Concordia y posteriormente trasladada en embarcaciones hacia Uruguay.

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Siempre de acuerdo a la investigación, el presunto cabecilla de la organización en Concordia sería quien coordinaba la operatoria y, una vez concretada la venta de los cigarrillos en Uruguay, recibiría dólares que posteriormente eran trasladados nuevamente hacia Concordia.

Los procedimientos fueron concretados por el personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, luego de una investigación que permitió establecer el presunto funcionamiento de la organización y el rol que tendría cada uno de sus integrantes, consignó Concordia Policiales.

La investigación incluyó el análisis de dispositivos tecnológicos, intervenciones telefónicas y otras medidas que permitieron reunir información sobre la actividad que desarrollaba la organización.

Los federales llevaron adelante las tareas bajo la coordinación de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo del Dr. Francisco Bernhardt y su secretaria, Dra. Cintia Cibulskas. Mientras que los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal Analía Ramponi, con intervención del secretario Penal, Dr. Iñaki Bosch.

Lo incautado en Concordia

Como resultado de los procedimientos, la Policía Federal secuestró vehículos de alta gama, varias embarcaciones que estarían preparadas para realizar actividades de contrabando, motores de lancha, documentación y dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos.

Además, se incautó una carabina calibre 22, municiones y diversos teléfonos celulares, elementos que quedaron vinculados a las actuaciones judiciales.

En el marco del operativo también se concretó la detención de seis integrantes de la organización. Posteriormente, las seis personas recuperaron su libertad, aunque quedaron supeditadas a la investigación judicial.

Policía federal Concordia Contrabando
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