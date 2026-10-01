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UNER abre las inscripciones para cursados con propuestas renovadas y políticas de acompañamiento a estudiantes

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras, UNER reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad

1 de octubre 2026 · 11:53hs
Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras, UNER reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad
Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras, UNER reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad
Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras, UNER reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad
UNER abre las inscripciones para cursados con propuestas renovadas y políticas de acompañamiento a estudiantes

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y más de 70 carreras en permanente actualización, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, pensada para responder a los desafíos contemporáneos y a la diversidad de trayectorias de quienes eligen estudiar.

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abre a partir del 1ro de octubre las inscripciones para ingresar en 2027. Con una amplia propuesta académica distribuida en toda la provincia, la Universidad propone carreras presenciales y a distancia, trayectos formativos de distintas duraciones y políticas de acompañamiento y bienestar que buscan facilitar el ingreso y la permanencia de las y los estudiantes.

Desde sus nueve facultades, ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos, la UNER reúne una amplia variedad de disciplinas y campos de conocimiento, con opciones de formación que responden a diversos intereses y perfiles. Incluye carreras vinculadas con la salud, la educación, las ciencias sociales, la comunicación, la administración, las ingenierías, la producción, el ambiente, la alimentación y las tecnologías, entre muchas otras opciones, para responder a intereses, vocaciones y proyectos de formación diversos.

Propuestas académicas para distintos proyectos de formación

En sus diferentes niveles y modalidades pensadas para acompañar los recorridos educativos y profesionales, las más de 70 ofertas formativas incluyen:

  • Carreras de pregrado, con una duración más breve y orientadas a la formación técnica o profesional específica.

  • Carreras de grado, que otorgan títulos universitarios y habilitan el ejercicio profesional o la continuidad de estudios de posgrado.

  • Carreras de posgrado, destinadas a quienes ya cuentan con un título universitario y desean profundizar su formación mediante especializaciones, maestrías o doctorados.

  • Ciclos de Complementación Curricular, dirigidos a personas que poseen un título previo y buscan completar una licenciatura.

  • Propuestas de Diplomaturas y cursos de formación y actualización en distintas temáticas, abiertas a diversos públicos. Estas propuestas no otorgan títulos habilitantes.

Las carreras se pueden consultar en el sitio web de la Universidad, donde es posible buscar propuestas según el tipo de formación, la modalidad -presencial o a distancia- y la duración de cada carrera.

Planes de estudio renovados para los desafíos actuales

En los últimos años, la UNER llevó adelante un profundo proceso de actualización de sus planes de estudio con el objetivo de construir propuestas formativas acordes a los desafíos del presente y a las trayectorias reales de las y los estudiantes.

La renovación implicó revisar contenidos, metodologías y estructuras curriculares para ofrecer carreras más flexibles y articuladas con las necesidades actuales de la formación universitaria y del mundo del trabajo.

Como parte de este proceso también se incorporaron titulaciones intermedias, que permiten reconocer y acreditar trayectos de formación durante el cursado de una carrera, generando nuevas oportunidades para quienes avanzan en sus estudios.

Esta transformación se desarrolló en el marco del Programa de Innovación Curricular, impulsado por la Secretaría Académica del Rectorado en conjunto con las nueve facultades de la Universidad, en consonancia con los lineamientos nacionales para la actualización de planes de estudio.

Un ingreso acompañado desde la escuela secundaria hasta los primeros pasos en la Universidad

Junto con la renovación de la oferta académica, la UNER fortaleció durante este año su Programa de Ingreso, una política institucional que articula diferentes dispositivos para acompañar a quienes eligen comenzar una carrera universitaria.

Uno de esos componentes es PAU -Puente a la Universidad- una propuesta virtual destinada a estudiantes que todavía están cursando la escuela secundaria. A través de distintos módulos, el programa acompaña la construcción del proyecto de estudio, acerca herramientas para la organización del aprendizaje y ofrece orientaciones para conocer cómo es la vida universitaria antes del ingreso.

Una vez realizada la inscripción a una carrera, durante el mes de febrero las y los ingresantes participan del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU), una instancia obligatoria pero no eliminatoria que constituye el primer acercamiento a la disciplina elegida, a la organización académica de la UNER y a las dinámicas propias de la vida universitaria.

Además, el Sistema de Tutorías está disponible para quienes comienzan sus estudios. Este es un espacio en el que estudiantes avanzados acompañan a las y los ingresantes durante sus primeros meses en la Universidad, favoreciendo la integración, la orientación y la construcción de vínculos con la comunidad universitaria.

En este marco, Silvana Gómez, subsecretaria Académica, destacó que el fortalecimiento del Programa de Ingreso forma parte de una política institucional orientada a consolidar el acceso, la permanencia y el acompañamiento de las y los estudiantes desde el inicio de sus trayectorias universitarias:

“El fortalecimiento del Programa de Ingreso se vincula con el sentido de la educación pública en clave de derechos, la democratización del acceso a la Universidad y el compromiso con las trayectorias estudiantiles. Trabajamos en la profundización de las propuestas de articulación con estudiantes de las escuelas secundarias, en las instancias de ambientación y acompañamiento a la Universidad, desde una mirada integral y participativa”.

Una universidad pública, gratuita y de calidad

Con sedes en distintas ciudades de Entre Ríos y una oferta académica en permanente actualización, la UNER reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, pensada para responder a los desafíos contemporáneos y a la diversidad de trayectorias de quienes eligen estudiar.

La apertura de inscripciones representa una nueva oportunidad para que más personas accedan a una formación universitaria que apuesta por la inclusión, el desarrollo regional y el acompañamiento de las y los estudiantes desde el ingreso hasta el egreso.

UNER inscripciones Estudiantes
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