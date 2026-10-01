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Investigan la muerte de una mujer en Victoria

La Justicia investiga la muerte de Pamela Maricel Lares, de 49 años, hallada sin vida en Victoria con hematomas en distintas partes del cuerpo.

1 de octubre 2026 · 09:07hs
Investigan la muerte de una mujer en Victoria

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte de Pamela Maricel Lares, una mujer de 49 años que fue encontrada sin vida durante la madrugada de este jueves 1° de octubre en una vivienda ubicada en inmediaciones de Presidente Perón y Copello, en la ciudad de Victoria.

La intervención judicial se produjo luego de que la médica de Policía examinara el cuerpo y detectara hematomas en distintas partes, entre ellas los brazos, el abdomen y la espalda. Ante estos indicios, la Fiscalía dispuso una serie de medidas para establecer cómo se produjo el fallecimiento.

El hecho fue comunicado alrededor de la 1 de la madrugada por familiares de la mujer. Al llegar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron a una hermana de Lares, quien manifestó que la había encontrado acostada en la cama y sin signos vitales.

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Posteriormente, personal sanitario del hospital local se hizo presente en la vivienda y constató el fallecimiento.

Ordenaron la autopsia

Tras la intervención de la médica de Policía y la constatación de los hematomas, se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó distintas diligencias judiciales para determinar las circunstancias de la muerte.

Finalmente, el cuerpo de Pamela Maricel Lares fue trasladado a la Morgue Judicial, donde un médico forense realizará la autopsia correspondiente. El procedimiento permitirá establecer la causa del fallecimiento y aportar elementos a la investigación.

Muerte Mujer Victoria
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