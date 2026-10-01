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El patentamiento de motos volvió a crecer en septiembre

El patentamiento de motos 0km avanzó un 40,7% en lo que va del año frente al mismo período de 2025. durante el mes de agosto superó las 80.000 unidades.

1 de octubre 2026 · 17:29hs
El patentamiento de motos volvió a crecer en septiembre.

El patentamiento de motos volvió a crecer en septiembre.

El patentamiento de motos 0 km creció 35,1% interanual, al patentarse 80.113 unidades en septiembre, y avanzó 7,1% frente a agosto, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

LEER MÁS: La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio

Números sobre patentamiento de motos

El avance interanual del noveno mes del año implicó que se vendieran 20.800 unidades más, ya que las motos patentadas en septiembre de 2025 habían sido 59.313. Mientras que la suba mensual se dio ante las 74.828 unidades vendidas en agosto, lo que significa que se comercializaron 5.285 motos más.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 668.077 unidades, esto es un 40,7% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 474.836 motovehículos.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a agosto en los primeros puestos. Honda siguió liderando cómodo el mercado con 16.498 unidades, seguida ahora por Motomel que, con 9.848, sube una posición y deja tercera a Gilera, con 9.670, en una disputa muy pareja que lleva meses alternando ambas en esas posiciones.

Por detrás quedó Keller, que había estado segunda en junio y ahora sigue cuarta por tercer mes seguido, con 7.102 unidades, y la otra novedad de septiembre es que Corven, con 6.952 unidades, se volvió a meter en el top five, y dejó a Zanella en el sexto escalón, con 6.770.

En tanto que, no se observan cambios en el modelo más patentado, sigue en el primer puesto la Honda Wave 110S, con 8.718 motos, seguida por la Gilera Smash, con 6.905, tercera continúa la Keller KN 110-8, con 5.906, y al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 5.635, en la cuarta posición, y la Corven Energy 110 con 3.716, completaron el top cinco del mes.

El ranking

1- Honda Wave 110S: 8.718

2- Gilera Smash: 6.905

3- Keller KN 110-8: 5.906

4- Motomel B110: 5.635

5- Corven Energy 110: 3.716

6- Mondial LD 110 MAX: 3.489

7- Zanella ZB 110: 2.493

8- Motomel S2 150: 1.812

9- Honda GLH 150: 1.530

10- Ika Ika P110: 1.499

Patentamiento motos septiembre
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