Enfermeros rechazaron la nueva planificación de horarios

Entre los reclamos de los enfermeros se encuentra la planificación del recurso humano, salarios dignos, pases a planta, recategorizaciones por ley

Enfermeros se movilizaron al Ministerio de Salud en reclamo por la nueva planificación de turnos y condiciones laborales. La manifestación derivó en una marcha hacia la Casa de Gobierno y visibilizó la disconformidad gremial con la norma que reorganiza las guardias. Desde la Provincia aseguran que se busca informatizar y ordenar los horarios conforme a la ley, mientras que los trabajadores advierten sobre el impacto en sus jornadas e ingresos.

En el marco del estado de alerta y movilización declarado por el Sindicato, trabajadores y trabajadoras de enfermería concentraron este jueves frente a las oficinas del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La medida de fuerza responde al rechazo a las recientes decisiones unilaterales tomadas por el gobierno provincial en la organización del sector.

El detonante principal de la protesta es la aprobación de una nueva normativa de planificación del recurso humano de Enfermería, impuesta por fuera de la Comisión Asesora y sin la participación de las y los trabajadores.

Entre los principales reclamos que se llevarán a la jornada de movilización se destacan:

Rechazo a la nueva normativa de planificación del RRHH de Enfermería.

de planificación del RRHH de Enfermería. Exigencia de un salario digno ajustado a las necesidades reales del sector.

ajustado a las necesidades reales del sector. Garantía de pases a planta permanente para regularizar la situación laboral.

para regularizar la situación laboral. Reconocimiento efectivo de las recategorizaciones ya establecidas por ley.

Silvia Lubo, vocal del CDP e integrante del Equipo Técnico de Enfermería del Gremio, explicó que “la movilización respondió a la pérdida de condiciones laborales conquistadas por el sector”.

En ese marco, indicó que “uno de los principales cuestionamientos es sobre la aplicación de la Ley 10.930 y al incremento de la carga horaria sin una mejor remuneración, ya que hoy utilizan la Ley para hacer trabajar más a los enfermeros y no pagan como corresponde, en función del trabajo del enfermero”.

Además, apuntó que “la implementación de la Ley 10.930 tiene que pasar por una Comisión Asesora, la cual fue convoca en tiempo y forma, y en este caso de la nueva normativa no se trabajó con la Comisión, sino por fuera”.

La jornada terminó con una movilización hacia Casa de Gobierno para visibilizar la problemática del sector.

Petitorio

Integrantes de la Asociación de Enfermería lograron ingresar para presentar formalmente las demandas del sector destinado al gobernador Rogelio Frigerio con los reclamos propios de enfermería y un pedido de audiencia. También se entregaron sendos documentos ante los ministerios de Trabajo y de Salud.

Además del rechazo a la Resolución 4.908, los manifestantes pusieron en agenda otras problemáticas estructurales que atraviesan a la actividad sanitaria en la provincia. Cerca del 60% de los 5.000 enfermeros que se desempeñan en el sistema público entrerriano trabaja bajo regímenes de inestabilidad (suplencias comunes, extraordinarias o vacantes sin regularizar).

En tanto, existen importantes atrasos en la liquidación de las prolongaciones de jornada laboral, cobrándose actualmente partidas adeudadas correspondientes a 2024 y 2025. También alertaron que hace más de un año no se efectúan llamados a concursos de pases a planta y que existen procesos ya concluidos cuyos cargos no fueron asignados a los postulantes designados.

El alcance de la Resolución 4.908

Días atrás se publicaron los alcances de la Resolución 4.908. Desde la cartera sanitaria provincial, la postura oficial fundamenta la medida en la Resolución Ministerial N° 4.908/26, disposición que actualiza la normativa previa para adecuar la gestión a la Ley N° 10.930 de Carrera de Enfermería y a su Decreto Reglamentario N° 599/23.

Según las autoridades, la iniciativa busca dar equidad y transparencia a la asignación de turnos e informatizar la planificación a través del Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos (Sipeer).

Desde el Ministerio de Salud se indica que el Sipeer unifica criterios en toda la provincia para evitar abusos y ordenamientos discrecionales. En contraposición, ATE y la Asociación de Enfermería remarcan que la nueva distribución se traduce en dos guardias mensuales adicionales para el personal, generando una sobrecarga horaria que reduce el valor real del haber.

Asimismo, la norma establece el cumplimiento estricto de la jornada de 8 horas con un descanso mínimo de 12 horas entre turnos. Si bien desde Salud defienden que se busca garantizar el descanso e higiene laboral, los trabajadores advierten que un esquema fijo complica o imposibilita sostener un segundo empleo en el sector privado.

Por último, en lo relativo a los cambios de turno y guardia, la provincia fijó un piso normativo de hasta dos permutas mensuales por agente. Ante las críticas por la rigidez del esquema, el director general de Enfermería, Martín Nani, destacó que Entre Ríos es pionera a nivel nacional en implementar este sistema digital y reconoció las dificultades operativas planteadas por el gremio, aunque aclaró que cualquier ajuste debe realizarse dentro del marco normativo vigente.