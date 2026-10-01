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Santa Fe premiará con hasta 8 millones de pesos a sus deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos

Santa Fe destinará 326 millones pesos para reconocer a los santafesinos, hayan conseguido medalla o no. Los que no subieron al podio recibirán 2 millones.

1 de octubre 2026 · 17:00hs
Santa Fe premiará con hasta 8 millones de pesos a sus deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos

La provincia de Santa Fe otorgará un reconocimiento económico a todos los deportistas santafesinos que participaron de los Juegos Suramericanos 2026, hayan obtenido medalla o no.

Lo que busca el gobierno de Santa Fe

Según adelantó a Rosario3 Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador de la organización de los Juegos, los atletas que subieron al podio recibirán premios de entre 4 y 8 millones de pesos, según la medalla obtenida, mientras que quienes participaron de la competencia pero no consiguieron preseas cobrarán 2 millones de pesos. La inversión total prevista por la Provincia será de 326 millones de pesos.

El anuncio se suma a las becas de apoyo que el gobierno santafesino había entregado antes del comienzo de los Juegos. A principios de septiembre, la Provincia informó que había completado una asistencia de 3 millones de pesos por deportista para 64 atletas clasificados en ese momento, destinada a acompañar su preparación y participación en el certamen.

El nuevo reconocimiento llegará después de una actuación argentina que terminó con el segundo puesto en el medallero general. La delegación nacional consiguió 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Los santafesinos que se subieron al podio fueron 49. Brasil encabezó la clasificación con 312 preseas.

Entre los santafesinos hubo varias actuaciones destacadas. Rubén Rézola, uno de los abanderados argentinos en la ceremonia inaugural, se consagró campeón en K4 500 metros junto a Agustín Vernice, Vicente Vergauven y Gonzalo Carreras. Rézola pudo ganar frente a su público en la Costanera Este de Santa Fe después de dos décadas representando al país.

Santa Fe deportistas Juegos Suramericanos Gobierno
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