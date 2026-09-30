Bodeganas, un noneto vocal femenino integrado por destacadas cantoras de la escena nacional e internacional, llegará a Paraná con una propuesta dedicada a la raíz de la música latinoamericana. La presentación será el viernes 2 de octubre en Casa Grande, Andrés Pazos 35, en el marco del ciclo Casa Florecida, donde el grupo oficiará de apertura para Mujertrova.
La música latinoamericana se encuentra en nueve voces con Bodeganas
Las Bodeganas se presentarán el viernes 2 de octubre en Casa Grande, en el marco del ciclo Casa Florecida
Bodeganas: nueve voces que se encuentran en la raíz latinoamericana
La agrupación nació en 2025 y reúne a Fernanda Roselli, Lucía Hermida, Paola Leiva, Eve Miranda, Zoe Calvo, Carina Netto, Erika Brown y Paola Nuñez, bajo los arreglos y la coordinación de Analía Bosque. A través de sus diferentes trayectorias, las músicas construyen un ensamble dedicado a explorar los matices de las voces, los empastes y la sutileza de las armonías.
Bodeganas trabaja especialmente sobre el “decir cantado”, el desarrollo del oído y una interpretación minuciosa. Su repertorio se construye de manera colectiva: cada integrante propone las obras que luego forman parte de una selección atravesada por la música argentina y latinoamericana.
La propuesta encuentra en la unión de las voces una de sus principales fortalezas. El resultado es un trabajo delicado y detallista que busca poner en primer plano la expresión, la sensibilidad y la fuerza de un grupo de mujeres reunidas alrededor de la música.
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