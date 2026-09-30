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La música latinoamericana se encuentra en nueve voces con Bodeganas

Las Bodeganas se presentarán el viernes 2 de octubre en Casa Grande, en el marco del ciclo Casa Florecida

30 de septiembre 2026 · 15:55hs
La música latinoamericana se encuentra en nueve voces con Bodeganas

Bodeganas, un noneto vocal femenino integrado por destacadas cantoras de la escena nacional e internacional, llegará a Paraná con una propuesta dedicada a la raíz de la música latinoamericana. La presentación será el viernes 2 de octubre en Casa Grande, Andrés Pazos 35, en el marco del ciclo Casa Florecida, donde el grupo oficiará de apertura para Mujertrova.

Bodeganas: nueve voces que se encuentran en la raíz latinoamericana

La agrupación nació en 2025 y reúne a Fernanda Roselli, Lucía Hermida, Paola Leiva, Eve Miranda, Zoe Calvo, Carina Netto, Erika Brown y Paola Nuñez, bajo los arreglos y la coordinación de Analía Bosque. A través de sus diferentes trayectorias, las músicas construyen un ensamble dedicado a explorar los matices de las voces, los empastes y la sutileza de las armonías.

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Bodeganas trabaja especialmente sobre el “decir cantado”, el desarrollo del oído y una interpretación minuciosa. Su repertorio se construye de manera colectiva: cada integrante propone las obras que luego forman parte de una selección atravesada por la música argentina y latinoamericana.

La propuesta encuentra en la unión de las voces una de sus principales fortalezas. El resultado es un trabajo delicado y detallista que busca poner en primer plano la expresión, la sensibilidad y la fuerza de un grupo de mujeres reunidas alrededor de la música.

Entradas en @bodeganas

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Bodeganas Música
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