Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual y negó las acusaciones.

Una mujer de 39 años denunció al cantante Joaquín Levinton por hechos que, según su relato, habrían ocurrido entre 2015 y 2020. El músico rechazó los cargos.

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, quedó involucrado en una investigación judicial luego de que una mujer de 39 años lo denunciara por abuso sexual ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Según los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el expediente fue caratulado bajo el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, que contempla casos de abuso sexual con acceso carnal en determinadas circunstancias. La figura establece penas de seis a 15 años de prisión.

La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad penal del músico.

Qué declaró la denunciante

La mujer, domiciliada en Balvanera y empleada administrativa, sostuvo que mantuvo un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020. De acuerdo con su presentación judicial, durante ese período habría sufrido episodios de violencia física y psicológica.

Entre otros hechos, afirmó que en distintas ocasiones fue obligada a consumir drogas y que habría sido forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También aseguró que algunos de esos episodios habrían sido registrados en videos sin su autorización.

La denunciante relató además que, cuando intentaba negarse o resistirse, recibía insultos y agresiones verbales. También describió un episodio en el que habría intentado abandonar una vivienda y, según su declaración, el músico se lo habría impedido tomándola con fuerza del cuello.

Tras realizar la denuncia, la mujer rechazó recibir un botón antipánico.

El antecedente de una denuncia en 2023

La presentación tiene un antecedente judicial. La misma mujer había denunciado a Levinton por un delito similar en 2023. Aquella investigación estuvo a cargo del Juzgado N° 6 y posteriormente fue archivada.

De acuerdo con los registros incorporados a la nueva causa, el archivo se produjo luego de que la denunciante retirara la acusación. En el expediente se habría consignado que el músico logró convencerla para que desistiera de continuar con la presentación.

La existencia de aquella denuncia es reconocida por Levinton, aunque el cantante sostiene una versión diferente sobre lo ocurrido.

Qué dijo Joaquín Levinton

Luego de que trascendiera la nueva denuncia, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos y manifestó su preocupación por la situación.

Levinton cuestionó además la caracterización del vínculo realizada por la denunciante. Mientras ella sostiene que mantuvieron una relación durante varios años, el músico afirmó que nunca fueron pareja y que el vínculo fue circunstancial y de corta duración.

Respecto de la presentación judicial de 2023, sostuvo que en aquella oportunidad se habían aportado elementos ante la Fiscalía que, según su versión, demostraban que las acusaciones eran falsas.

El cantante también afirmó que la mujer continúa intentando contactarlo pese a que él la bloquea en redes sociales. Según manifestó, habría recibido fotografías y videos de contenido íntimo y señaló que su abogado conserva capturas de esos intercambios.

La causa continúa bajo investigación

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y evaluar las pruebas incorporadas al expediente.

Por el momento, se trata de una denuncia en investigación y no existe una condena ni una resolución que establezca la responsabilidad penal de Levinton. El músico niega las acusaciones y sostiene una versión diferente sobre la relación y los hechos denunciados.