Uno Entre Rios | Show | Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual y negó las acusaciones

Una mujer de 39 años denunció al cantante Joaquín Levinton por hechos que, según su relato, habrían ocurrido entre 2015 y 2020. El músico rechazó los cargos.

30 de septiembre 2026 · 16:49hs
Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual y negó las acusaciones.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual y negó las acusaciones.

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, quedó involucrado en una investigación judicial luego de que una mujer de 39 años lo denunciara por abuso sexual ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Según los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el expediente fue caratulado bajo el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, que contempla casos de abuso sexual con acceso carnal en determinadas circunstancias. La figura establece penas de seis a 15 años de prisión.

la musica latinoamericana se encuentra en nueve voces con bodeganas

La música latinoamericana se encuentra en nueve voces con Bodeganas

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

Mirtha Legrand sigue internada y presenta una "franca mejoría"

La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad penal del músico.

Qué declaró la denunciante

La mujer, domiciliada en Balvanera y empleada administrativa, sostuvo que mantuvo un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020. De acuerdo con su presentación judicial, durante ese período habría sufrido episodios de violencia física y psicológica.

Entre otros hechos, afirmó que en distintas ocasiones fue obligada a consumir drogas y que habría sido forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También aseguró que algunos de esos episodios habrían sido registrados en videos sin su autorización.

La denunciante relató además que, cuando intentaba negarse o resistirse, recibía insultos y agresiones verbales. También describió un episodio en el que habría intentado abandonar una vivienda y, según su declaración, el músico se lo habría impedido tomándola con fuerza del cuello.

Tras realizar la denuncia, la mujer rechazó recibir un botón antipánico.

El antecedente de una denuncia en 2023

La presentación tiene un antecedente judicial. La misma mujer había denunciado a Levinton por un delito similar en 2023. Aquella investigación estuvo a cargo del Juzgado N° 6 y posteriormente fue archivada.

De acuerdo con los registros incorporados a la nueva causa, el archivo se produjo luego de que la denunciante retirara la acusación. En el expediente se habría consignado que el músico logró convencerla para que desistiera de continuar con la presentación.

La existencia de aquella denuncia es reconocida por Levinton, aunque el cantante sostiene una versión diferente sobre lo ocurrido.

Qué dijo Joaquín Levinton

Luego de que trascendiera la nueva denuncia, el cantante publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos y manifestó su preocupación por la situación.

Levinton cuestionó además la caracterización del vínculo realizada por la denunciante. Mientras ella sostiene que mantuvieron una relación durante varios años, el músico afirmó que nunca fueron pareja y que el vínculo fue circunstancial y de corta duración.

Respecto de la presentación judicial de 2023, sostuvo que en aquella oportunidad se habían aportado elementos ante la Fiscalía que, según su versión, demostraban que las acusaciones eran falsas.

El cantante también afirmó que la mujer continúa intentando contactarlo pese a que él la bloquea en redes sociales. Según manifestó, habría recibido fotografías y videos de contenido íntimo y señaló que su abogado conserva capturas de esos intercambios.

La causa continúa bajo investigación

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y evaluar las pruebas incorporadas al expediente.

Por el momento, se trata de una denuncia en investigación y no existe una condena ni una resolución que establezca la responsabilidad penal de Levinton. El músico niega las acusaciones y sostiene una versión diferente sobre la relación y los hechos denunciados.

Joaquín Levinton Abuso sexual mujer
Noticias relacionadas
artistas entrerrianos seran protagonistas de ritmos argentinos

Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

El juicio contra Pity Álvarez en pausa por una nueva evaluación interdisciplinaria

El juicio contra "Pity" Álvarez en pausa por una nueva evaluación interdisciplinaria

a seis anos de su muerte, quino sigue hablando a traves de mafalda

A seis años de su muerte, Quino sigue hablando a través de Mafalda

la consagracion de la primavera llega a la vieja usina

"La consagración de la Primavera" llega a La Vieja Usina

Ver comentarios

Lo último

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Ultimo Momento
Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Policiales
Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná aplicará un aumento salarial del 3,5% con los haberes de septiembre

La Municipalidad de Paraná aplicará un aumento salarial del 3,5% con los haberes de septiembre

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Dejanos tu comentario