El pronóstico del tiempo del SMN anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas para los próximos días en Entre Ríos. Tras jornadas con marcas térmicas que alcanzarán los 24 °, las tormentas volverán a hacerse sentir de cara al fin de semana, acompañadas por un moderado descenso de la temperatura y ráfagas de viento en diversas localidades.
SMN: las tormentas volverán el sábado a Entre Ríos
Las tormentas en Entre Ríos regresarán el fin de semana según el SMN. El pronóstico prevé lluvias, ráfagas de viento y variaciones de temperatura.
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El informe del SMN
De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , si bien este jueves se pueden registrar algunas precipitaciones débiles e inestabilidad aisladas durante las primeras horas en distintos departamentos, el sistema principal de lluvias y tormentas en Entre Ríos ingresará con mayor fuerza hacia el sábado.
El avance del frente de inestabilidad afectará a casi todo el territorio entrerriano: en La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anticipan tormentas aisladas y chaparrones concentrados principalmente durante el sábado.
Mientras que en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador habrá probables chaparrones el sábado por la mañana y tormentas hacia la tarde y noche. Por último, para Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Tala, Victoria y Gualeguay las precipitaciones y ráfagas de viento llegarán el sábado.
Según el reporte del organismo nacional, las lluvias se extenderán hasta la tarde-noche del sábado, posteriormente las condiciones comenzarán a estabilizarse.
Para el domingo se espera un marcado alivio, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias , y y marcas térmicas agradables que se mantendrán entre los 12 ° y los 23 °.