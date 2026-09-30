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SMN: las tormentas volverán el sábado a Entre Ríos

Las tormentas en Entre Ríos regresarán el fin de semana según el SMN. El pronóstico prevé lluvias, ráfagas de viento y variaciones de temperatura.

30 de septiembre 2026 · 22:36hs
El SMN informó que las tormentas volverán el sábado a Entre Ríos. 

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN informó que las tormentas volverán el sábado a Entre Ríos. 

El pronóstico del tiempo del SMN anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas para los próximos días en Entre Ríos. Tras jornadas con marcas térmicas que alcanzarán los 24 °, las tormentas volverán a hacerse sentir de cara al fin de semana, acompañadas por un moderado descenso de la temperatura y ráfagas de viento en diversas localidades.

LEER MÁS: SMN renovó alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El informe del SMN

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , si bien este jueves se pueden registrar algunas precipitaciones débiles e inestabilidad aisladas durante las primeras horas en distintos departamentos, el sistema principal de lluvias y tormentas en Entre Ríos ingresará con mayor fuerza hacia el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este lunes y martes.

SMN renovó alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El SMN avisó que toda la provincia de Entre Ríos está bajo alerta amarilla para este domingo. 

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

El avance del frente de inestabilidad afectará a casi todo el territorio entrerriano: en La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anticipan tormentas aisladas y chaparrones concentrados principalmente durante el sábado.

Mientras que en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador habrá probables chaparrones el sábado por la mañana y tormentas hacia la tarde y noche. Por último, para Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Tala, Victoria y Gualeguay las precipitaciones y ráfagas de viento llegarán el sábado.

Según el reporte del organismo nacional, las lluvias se extenderán hasta la tarde-noche del sábado, posteriormente las condiciones comenzarán a estabilizarse.

Para el domingo se espera un marcado alivio, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias , y y marcas térmicas agradables que se mantendrán entre los 12 ° y los 23 °.

SMN tormentas Entre Ríos
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