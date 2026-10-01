Presentaron las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las obras seleccionadas y premiadas en las categorías Color y Blanco y Negro

La fotografía entrerriana tiene nuevas obras destacadas. La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, difundió las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos, una convocatoria que alcanzó una participación récord y federal.

En la sección Color, el primer premio fue para María Delfina Zamora Roude, de Colón, por su obra “Pluma y bruma”. El segundo premio correspondió a Paul Brian, de Gualeguay, por “El río que nos une”, mientras que Natalia Garay Elizalde, de Paraná, obtuvo el tercer premio por “Donde se curva el tiempo”.

El 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos ya tiene sus obras premiadas

En esta misma categoría también fueron reconocidas con menciones “Ecos del pasado”, de Valentín Ernesto González; “Biblioteca popular”, de Raul Perriere, ambas de Paraná; y “Permaneser”, de María Soledad Pardo, de Concordia.

En la sección Blanco y Negro, el primer premio fue para Juliana Faggi, de Paraná, por “Nembyre”. El segundo premio correspondió a Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por “Umbral de la tormenta”, mientras que María Jimena Franco, de Paraná, obtuvo el tercer premio por “Memoria invertida”.

La sección Blanco y Negro tuvo además una mención para Luz Belén Mohr, de Gualeguay, por su obra “Ecos del invierno”.

Las obras que obtuvieron los primeros, segundos y terceros premios recibirán una retribución monetaria. El jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez, quienes tuvieron a su cargo la evaluación de los trabajos presentados.

La muestra del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos se inaugurará el 30 de octubre. La propuesta permitirá conocer una parte de la producción fotográfica contemporánea de la provincia y poner en diálogo miradas provenientes de distintas localidades entrerrianas.