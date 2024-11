Tamara Báez: "Desde que mi hija era bebé yo ya sabía de la relación de ellos"

"Desde que mi hija tenía pocos meses, yo ya sabía de la relación entre ellos, mientras L-Gante estaba conmigo. Siempre lo confirmé. Ahora que ellos confirmaron su relación, no me molestaría si es real, siempre y cuando él cambie como padre y vea más seguido a nuestra hija", comentó Tamara. Sin embargo, su enojo surgió porque, según ella, L-Gante no estaba presente en la vida de su hija en ese momento. "Me enojé porque él no veía a Jamaica desde hacía bastante. Mi reacción fue ver a la niña en medio del show, cuando él se había estado negando y después aparecían juntos", agregó.

Tamara también mencionó que, mientras L-Gante estaba con otras mujeres, él tenía tiempo para todo, pero no para su hija, lo cual le dolió como madre. "Él subió fotos besándose con otra chica hace un mes. Tenía tiempo para todo, menos para mi bebé, que lo extrañaba", explicó. Incluso recordó un momento doloroso: "De hecho, Jamaica tuvo un accidente y él no estuvo presente". Sin embargo, Tamara dejó en claro que no le niega nada a su hija: "Si Wanda lo motiva a ser mejor padre, está todo bien. Yo nunca le voy a negar nada a Jamaica. De hecho, le permití que se la lleve de vacaciones. Ahora se van juntos con Wanda", concluyó.