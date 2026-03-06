Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

El grupo Samba na Esquina despedirá el verano con una propuesta musical al aire libre en la playa de Paraná

El grupo Samba na Esquina despedirá el verano con una propuesta musical al aire libre en Paraná. El encuentro se realizará el domingo 15 de marzo a las 19 en el parador Arenas, ubicado en Playas del Thompson, a orillas del río.

La actividad se presenta como un sunset de samba , con música en vivo y baile, en un entorno pensado para disfrutar del atardecer junto al paisaje del río. Durante la jornada habrá servicio de cantina , con comidas y bebidas.

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Samba na Esquina propone un repertorio centrado en el samba y la música brasileña, con un formato colectivo que reúne voces y percusión para recrear el espíritu de las rodas de samba.

El grupo está integrado por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Wanda Gaioli en voces; Juan Bonetti en voz y percusión; Mauricio Guastavino en voz y percusión; Mauro Leyes en cavaquinho; Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas; y Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz en percusión.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose al 3434755998 o a través de Instagram en @sambanaesquina. La invitación propone compartir un atardecer con música y baile al ritmo de samba bajo la consigna: “O samba não pode parar”.