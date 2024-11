Ana Rosenfeld habló sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, Rosenfeld mencionó otro de los deseos de su clienta: "Sé que está reclamando que le devuelvan los perritos, o los de las nenas, que están en Turquía. Pero lo que Wanda diga, yo comento. Ella lo ha explicado en todo momento: nunca van a dejar de ser una familia. Cualquier situación que se genere podría iniciarla Mauro, quien tal vez esté molesto por lo que está pasando. Ella, por su parte, no va a poner ningún obstáculo, como tampoco lo hizo con Maxi López".

Sobre el romance de Wanda con el referente de la cumbia 420, L-Gante, Rosenfeld se mostró cauta: "Nunca los vi juntos. A él lo vi por un lado y a ella por otro. Para conocer realmente a una pareja, tenés que verlos juntos. A Mauro lo quiero mucho. Ella siempre ha dicho que es un buen tipo, si no, no se habría casado con él. Hoy no están en malos términos". Respecto a los rumores sobre el futuro profesional de Icardi, Rosenfeld fue clara: "Lo de River no es una propuesta ni una intención de Mauro. No existe. Tiene contrato con el Galatasaray por un año más y es un ídolo en Turquía".

Por último, la abogada habló sobre las agresiones que Wanda ha recibido por parte de algunos seguidores de Icardi en las redes sociales. En este sentido, Rosenfeld comprendió la situación, diciendo: "Entiendo que son fanáticos del fútbol y lo quieren mucho porque él se ganó su lugar. No les debe gustar que se hayan separado, ya que la gente siempre quiere ver a las parejas felices".

En paralelo, Wanda Nara publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, respondiendo a las críticas. "La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y soy libre de estar con quien quiero, siempre y cuando me haga bien. Los fans deberían conocer todas las situaciones para estar realmente orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo de mis hijos sola, lucho con la mudanza y también con recuperar las mascotas de mis hijas, que lamentablemente están retenidas. Todo esto mientras recibo amenazas. Ojalá tengan mis mismos ideales. Cuando ya no soy feliz, me voy. No se preocupen por mis hijos. Si hay algo que soy, es buena madre. No es más sano quedarme o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Para mí, lo más importante es siempre buscar mi felicidad".