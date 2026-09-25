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Susan Sarandon arrestada por protestar contra Netanyahu

La actriz participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza.

25 de septiembre 2026 · 13:40hs
La actriz Susan Sarandon participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. Fue arrestada

La actriz Susan Sarandon participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. Fue arrestada
La actriz participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. 

La actriz participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. 
La actriz participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. 

La actriz participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. 

La actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida por la policía de Nueva York durante una protesta propalestina realizada en las inmediaciones de las Naciones Unidas (ONU), mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se disponía a hablar ante la Asamblea General. También fueron detenidos la actriz Hannah Einbinder, el comediante Caleb Hearon y otras personas que participaban de la manifestación.

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La protesta había sido convocada por Jewish Voice of Peace reunió a cientos de manifestantes. Los participantes realizaron una sentada y bloquearon calles cercanas a la sede de la ONU, con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y en reclamo del fin de la guerra en Gaza. La policía intervino para despejar la zona y comenzó a detener a quienes permanecían en la calzada. Según los organizadores, hubo más de un centenar de arrestos.

La imagen de Sarandon esposada tiene un peso particular porque no se trata de una celebridad que acaba de descubrir la protesta política. A los 79 años, la actriz lleva décadas participando de campañas y movilizaciones vinculadas con derechos humanos, justicia social, inmigración, derechos de las mujeres, oposición a la guerra y defensa de la libertad de expresión.

En 2018 ya había sido arrestada junto a unas 575 personas durante una manifestación en Washington contra la política migratoria de Donald Trump y la separación de familias en la frontera con México.

El compromiso de Susan Sarandon

Su compromiso tampoco se limita a las apariciones ocasionales frente a una cámara. En 1999 fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF y en 2006 recibió un reconocimiento humanitario de Action Against Hunger. Durante años participó de protestas y campañas vinculadas con distintas causas sociales, entre ellas Occupy Wall Street y movimientos contra las políticas migratorias estadounidenses.

Pero Palestina ocupa un lugar especialmente visible en su activismo reciente. Sarandon ha expresado públicamente su apoyo a los derechos del pueblo palestino y desde el comienzo de la guerra en Gaza incrementó sus intervenciones contra las políticas del gobierno israelí y el respaldo de Estados Unidos. En 2024 participó de acciones públicas en favor de Palestina y en 2025 asistió a una audiencia judicial del activista palestino-estadounidense Mahmoud Khalil para expresar su respaldo a su derecho a la libertad de expresión.

Ese posicionamiento también tuvo consecuencias profesionales. A comienzos de septiembre, durante el Festival de Venecia, Sarandon afirmó que continúa perdiendo oportunidades laborales por su apoyo a Palestina. Según contó entonces, parte de la industria cinematográfica todavía la mantiene al margen por sus posiciones políticas, aunque ella sostiene que el clima social en Estados Unidos está cambiando.

Susan Sarandon detenida Benjamin Netanyahu ONU
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