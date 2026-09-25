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Murió el "Negro" Oscar González Oro

El reconocido periodista, locutor y presentador Oscar González Oro falleció este viernes en Punta del Este, Uruguay, a la edad de 74 años.

25 de septiembre 2026 · 13:09hs
A los 74 años

A los 74 años, falleció el periodista, locutor y presentador Oscar González Oro.
Murió el Negro Oscar González Oro

Murió el Negro Oscar González Oro

El reconocido periodista, locutor y presentador Oscar González Oro falleció este viernes en Punta del Este, Uruguay, a la edad de 74 años.

Había nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951. Dejó su impronta en los medios de comunicación argentinos tras casi cuatro décadas ininterrumpidas de liderazgo en la radio y la televisión.

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Desde muy joven, el "Negro" soñaba con ser cantante o concertista de piano. Su primer contacto con el micrófono ocurrió casi por casualidad durante un verano adolescente, cuando lo invitaron a pasar música en Radio de Cuyo, en su provincia natal.

Tras probar suerte estudiando Abogacía y Psicología, y trabajar en los negocios familiares, decidió apostar todo por los medios.

Su debut al frente de un programa propio fue en 1989, en la FM Playa Verde de Pinamar, conduciendo un ciclo nocturno donde él mismo seleccionaba la música y hablaba directamente con los oyentes. Tras unos años como productor y conductor en Radio Del Plata, su consagración definitiva llegó de la mano de Daniel Hadad, quien lo convocó en 1998 para integrarse al ambicioso proyecto de Radio 10.

Con el debut de El oro y el moro el 4 de enero de 1999, González Oro revolucionó la segunda mañana. Acompañado por figuras como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y el doctor Claudio Zin, el programa alcanzó cifras récord, promediando más de 700.000 oyentes diarios únicamente en la zona del AMBA. La fórmula de su éxito combinaba información, encendidas opiniones y un objetivo central que él mismo definía con claridad: "Es alegría lo que buscamos volcarle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada".

En televisión

La popularidad cosechada en el dial lo catapultó rápidamente a la pantalla chica. En televisión formó parte de la histórica mesa de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich, encabezó el ciclo Cotidiano en Canal 9 acompañado por Beto Casella y Baby Etchecopar, y condujo envíos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su última participación televisiva fue una breve conducción en Nosotros a la mañana, por El Trece.

En el plano personal, Oscar se casó en su juventud con Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín. Poco después, la pareja se separó. Por circunstancias de la vida, también crio a Pablo, hijo de su hermano Armando, considerando a ambos como sus hijos del corazón. Fueron ellos quienes, con un profundo amor, lo alentaron a vivir libremente su sexualidad. En 2016, González Oro hizo pública su relación con el periodista uruguayo "Tato" Cabrera, marcando un hito en su vida personal.

En 2017, debió someterse a una delicada cirugía a corazón abierto en la que le colocaron tres bypass. Durante la pandemia de coronavirus en 2020, decidió alejarse del frenesí de Buenos Aires y radicarse definitivamente en una casa con jardín en Punta del Este, Uruguay. A lo largo de su carrera, acuñó su icónica frase "¡Dale gasss!" y recibió el carnet de locutor del ISER por su inmensa trayectoria, grabando incluso un disco en 2005, publicó MinutoUno.

Oscar González Oro Fallecimiento Radio Televisión
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