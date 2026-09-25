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Martín Redrado será responsable económicamente de Matilda Salazar hasta los 18 años

Se trata de la hija de Luciana Salazar que, actualmente tiene ocho años de edad, y cuyo reclamo por manutención derivó en un extenso conflicto judicial.

25 de septiembre 2026 · 12:17hs
Se trata de la hija de Luciana Salazar que

Se trata de la hija de Luciana Salazar que, actualmente tiene ocho años de edad, y cuyo reclamo por manutención derivó en un extenso conflicto judicial.

El economista Martín Redrado será responsable económicamente de Matilda Salazar hasta que la hija de Luciana Salazar cumpla 18 años, luego del acuerdo judicial alcanzado este jueves entre las partes tras años de conflicto.

La audiencia de conciliación a la que asistieron personalmente Salazar y Redrado puso fin a los distintos litigios que mantenían abiertos en torno a la manutención de la niña, de ocho años. Las partes firmaron además un acuerdo de confidencialidad por el que se comprometieron a no difundir los detalles del convenio ni las condiciones económicas establecidas, por lo que no trascendieron oficialmente los montos que deberá afrontar el economista.

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El acuerdo contempla la responsabilidad económica de Redrado sobre los gastos de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad, mientras que también quedarían saldadas las diferencias y reclamos judiciales que se habían acumulado durante los últimos años.

La disputa entre la modelo y el economista se remonta a un acuerdo firmado en 2017, mediante el cual el ex presidente del Banco Central había asumido compromisos vinculados con la manutención de Matilda, aunque posteriormente cuestionó su validez y negó tener obligaciones alimentarias respecto de la niña.

En marzo de este año, la Justicia había homologado el acuerdo celebrado entre ambos en 2017 y rechazado el planteo de nulidad presentado por Redrado, en el marco de una causa que había generado nuevas presentaciones y cuestionamientos de ambas partes.

Salazar había cuestionado entonces la resolución judicial y apuntado contra el juez interviniente, mientras que el conflicto continuó con nuevas instancias hasta la audiencia de conciliación realizada este jueve

s.

El cierre del litigio se produjo después de que ambos se presentaran ante la Justicia y avanzaran personalmente en una resolución consensuada, con la intervención de sus respectivos abogados, Bernardo Beccar Varela por Redrado y Mariana Gallego por Salazar, según medios especializados.

El nuevo acuerdo pone fin al conflicto judicial entre la modelo y el economista en torno a la manutención de Matilda, aunque las condiciones económicas específicas permanecerán bajo confidencialidad.

Martín Redrado Luciana Salazar Justicia
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