Uno Entre Rios | Economia | Combustibles

Combustibles: Shell, Axión y Puma registraron subas

Shell, Axión y Puma registraron alza de precios en sus combustibles y naftas. YPF no registra aumentos aun pero esto dependerá de la demanda

25 de septiembre 2026 · 13:24hs
Shell

Shell, Axión y Puma registraron alza de precios en sus combustibles y naftas. YPF no registra aumentos aun pero esto dependerá de la demanda

Las principales empresas de combustibles de Argentina, con excepción de YPF, aplicaron esta semana un aumento en la nafta y el diésel que varía entre el 2,5% y el 5%. La petrolera de mayoría estatal, que controla más del 50% del mercado, anticipó que aún no han tomado una decisión y que se irán moviendo dependiendo “de la demanda”.

La suba responde a variaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales, debido a la guerra en Medio Oriente, y puede afectar la desaceleración de la inflación a la que aspira el Gobierno de Javier Milei.

La producción porcina creció 12,4% acumulado en agosto y el consumo alcanza valores récord

La producción porcina creció 12,4% acumulado en agosto y el consumo alcanza valores récord

La reforma sancionada por el Senado elimina el beneficio automático para 94 municipios bonaerenses y alcanza también a localidades de otras provincias.

Zonas Frías: regiones, provincias y ciudades que perderán el subsidio al gas

El alza fue aplicada por las principales compañías del sector: Raízen (estaciones de servicio Shell), Axion y Puma. No obstante, estas subas no llegaron aún a los surtidores de YPF, que lidera las ventas de naftas con el 55,6% del mercado y del 58% en diésel, y que suele operar con una brecha de precios del 5% por debajo de los competidores.

"Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes. De cualquier manera YPF va a tener que ir moviendo dependiendo de la demanda. Seguimos con el buffer. Yo te ayudo, vos me ayudas. Se va a hacer más largo", dijo este jueves el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a Radio Mitre.

El buffer es el esquema por el cual la empresa no traslada la suba del petróleo a los surtidores, aspirando a recuperar la diferencia una vez que se estabilice el precio.

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Según el ejecutivo le comentó a Infobae, todas las empresas están en este sistema y los aumentos no romperían el acuerdo porque los aumentos son mucho más bajos de lo que tendrían que ser, con el precio del crudo por encima de US$ 100 el barril. “Estamos todos en este proyecto porque creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”, dijo.

Con precios a agosto, la nafta súper en las YPF de la Capital Federal rondaba los $ 2.045 el litro, mientras que en la competencia se ubicaba entre los $ 2.100 y los $ 2.200, esto es un 50% más que en agosto del 2025. Hoy están por encima de los $2.100 en YPF y de los $ 2.200 en el resto de las estaciones.

La principal razón que justifica estos aumentos son las volatilidades en los mercados internacionales. El Brent, referencia del petróleo del Mar del Norte y también del que se produce y exporta de Vaca Muerta, se ubica por encima del US$ 107 el barril.

Esto sucede en un contexto de consumo de combustibles deprimido. En julio, las ventas de los combustibles registraron la sexta caída consecutiva al compararse con el año pasado, aunque registraban una leve mejora 2,8% respecto a junio.

Combustibles Shell Puma Axion naftas subas
Noticias relacionadas
El Senado aprobó la Ley de Medidas Energéticas que recorta los subsidios de energía para zonas frías y condona deudas a distribuidoras 

Quita de subsidios a zonas frías: qué implica la norma aprobada por el Senado

Dólar tarjeta: superó los 2.000 pesos luego de la suba del oficial, que cerró a 1.540 pesos en el Banco Nación.

Dólar tarjeta: superó los 2.000 pesos luego de la suba del oficial, que cerró a 1.540 pesos en el Banco Nación

En julio hubo una fuerte caída de la actividad económica, la mayor desde la pandemia.

En julio hubo una fuerte caída de la actividad económica, la mayor desde la pandemia

Dólar tarjeta: superó los 2.000 pesos luego de la suba del oficial, que cerró a 1.540 pesos en el Banco Nación.

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Ver comentarios

Lo último

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Ultimo Momento
El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats

Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats

Policiales
Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Barrio Macarone: allanamientos y un detenido por la balacera en una casa

Barrio Macarone: allanamientos y un detenido por la balacera en una casa

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Agmer decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

Agmer decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

Desde UTA aseguraron que la mitad de los choferes de Buses Paraná ya volvió a trabajar

Desde UTA aseguraron que la mitad de los choferes de Buses Paraná ya volvió a trabajar

Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

Dejanos tu comentario