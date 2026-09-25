Combustibles: Shell, Axión y Puma registraron subas

Shell, Axión y Puma registraron alza de precios en sus combustibles y naftas. YPF no registra aumentos aun pero esto dependerá de la demanda

Shell, Axión y Puma registraron alza de precios en sus combustibles y naftas. YPF no registra aumentos aun pero esto dependerá de la demanda

Las principales empresas de combustibles de Argentina, con excepción de YPF , aplicaron esta semana un aumento en la nafta y el diésel que varía entre el 2,5% y el 5% . La petrolera de mayoría estatal, que controla más del 50% del mercado, anticipó que aún no han tomado una decisión y que se irán moviendo dependiendo “de la demanda”.

La suba responde a variaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales , debido a la guerra en Medio Oriente, y puede afectar la desaceleración de la inflación a la que aspira el Gobierno de Javier Milei.

El alza fue aplicada por las principales compañías del sector: Raízen (estaciones de servicio Shell), Axion y Puma. No obstante, estas subas no llegaron aún a los surtidores de YPF, que lidera las ventas de naftas con el 55,6% del mercado y del 58% en diésel, y que suele operar con una brecha de precios del 5% por debajo de los competidores.

"Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes. De cualquier manera YPF va a tener que ir moviendo dependiendo de la demanda. Seguimos con el buffer. Yo te ayudo, vos me ayudas. Se va a hacer más largo", dijo este jueves el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a Radio Mitre.

El buffer es el esquema por el cual la empresa no traslada la suba del petróleo a los surtidores, aspirando a recuperar la diferencia una vez que se estabilice el precio.

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Según el ejecutivo le comentó a Infobae, todas las empresas están en este sistema y los aumentos no romperían el acuerdo porque los aumentos son mucho más bajos de lo que tendrían que ser, con el precio del crudo por encima de US$ 100 el barril. “Estamos todos en este proyecto porque creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”, dijo.

Con precios a agosto, la nafta súper en las YPF de la Capital Federal rondaba los $ 2.045 el litro, mientras que en la competencia se ubicaba entre los $ 2.100 y los $ 2.200, esto es un 50% más que en agosto del 2025. Hoy están por encima de los $2.100 en YPF y de los $ 2.200 en el resto de las estaciones.

La principal razón que justifica estos aumentos son las volatilidades en los mercados internacionales. El Brent, referencia del petróleo del Mar del Norte y también del que se produce y exporta de Vaca Muerta, se ubica por encima del US$ 107 el barril.

Esto sucede en un contexto de consumo de combustibles deprimido. En julio, las ventas de los combustibles registraron la sexta caída consecutiva al compararse con el año pasado, aunque registraban una leve mejora 2,8% respecto a junio.