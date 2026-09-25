Camila reprogramó su show en Buenos Aires: la nueva fecha será en marzo de 2027

El concierto de Camila previsto para el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena fue reprogramado por motivos de logística

El concierto de Camila en Buenos Aires, previsto originalmente para el 15 de octubre de 2026, fue reprogramado. El show, correspondiente al Adiós… World Tour, finalmente se realizará el 30 de marzo de 2027 en el Movistar Arena.

La modificación fue comunicada por la organización y responde a motivos de logística ajenos a la banda , integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo. De esta manera, el público deberá esperar unos meses más para disfrutar del encuentro en Buenos Aires.

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Las entradas adquiridas para la fecha original mantendrán su validez para el nuevo concierto, por lo que no será necesario realizar ningún cambio ni gestionar un nuevo ticket.

En caso de que algún espectador prefiera solicitar la devolución del dinero, podrá hacerlo hasta el 24 de octubre de 2026 a través del sitio oficial del Movistar Arena.

La organización agradeció la comprensión y el acompañamiento del público ante la modificación de la fecha y confirmó que el encuentro con Camila se concretará finalmente el 30 de marzo de 2027 en Buenos Aires.