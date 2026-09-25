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Paralamas y Nonpalidece tocarán juntos por primera vez

Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso compartirán escenario por primera vez en Argentina. El encuentro será el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena

25 de septiembre 2026 · 11:03hs
Paralamas y Nonpalidece tocarán juntos por primera vez

Dos bandas fundamentales de la música latinoamericana compartirán escenario por primera vez. Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso se encontrarán en Argentina para protagonizar dos noches especiales: el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 de marzo en Metropolitano de Rosario.

Paralamas y Nonpalidece: un encuentro inédito que llegará a Buenos Aires y Rosario

El encuentro reunirá a dos artistas que, desde Argentina y Brasil, construyeron carreras de gran trascendencia regional y atravesaron distintas generaciones con canciones que forman parte del cancionero popular latinoamericano. Reggae, rock, ska y distintas raíces de la música de la región confluirán en una propuesta que conecta dos historias de larga trayectoria.

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Para Nonpalidece, el encuentro será parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria. La banda, formada en Tigre en 1996, se consolidó como una de las principales referencias del reggae argentino y latinoamericano. En abril de 2025 agotó las localidades del Movistar Arena, donde presentó Hecho en Jamaica, y ahora regresará al mismo escenario para festejar tres décadas de música junto a su público.

Del otro lado estará Os Paralamas do Sucesso, banda integrada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone, que cuenta con más de 40 años de trayectoria y ocupa un lugar destacado en la historia de la música brasileña y latinoamericana.

A lo largo de cuatro décadas, Paralamas construyó un repertorio que trascendió las fronteras de Brasil con canciones como “Meu Erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Óculos”, “Uma Brasileira”, “Aonde Quer Que Eu Vá” y “Tendo a Lua”, entre muchas otras.

La banda brasileña también mantiene un vínculo cercano con el público argentino. En mayo de 2026 regresó a Buenos Aires para realizar cuatro presentaciones en La Trastienda, todas con entradas agotadas.

Ahora, ambas formaciones se encontrarán finalmente sobre un mismo escenario. Será una oportunidad para cruzar canciones, generaciones y culturas a través de dos bandas que hicieron del rock y el reggae un lenguaje capaz de atravesar fronteras.

El primer encuentro será el martes 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas estarán disponibles desde este 24 de septiembre a las 16 a través del sitio oficial del estadio.

La segunda presentación será el viernes 26 de marzo de 2027 en Metropolitano de Rosario. Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Turbo Entrada.

Así, Buenos Aires y Rosario serán los puntos de encuentro para una colaboración inédita que reunirá la historia de Paralamas y los 30 años de camino de Nonpalidece en dos noches dedicadas a la música latinoamericana.

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Paralamas Nonpalidece Buenos Aires Rosario
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