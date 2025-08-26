Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato A poco más de un mes de anunciar su separación, Sofía Gonet, conocida como "La Reini", se reencontró con Homero Pettinato y, días después, viajó a Egipto 26 de agosto 2025 · 16:14hs

Sofía Gonet en Egipto

A poco más de un mes de anunciar su separación, Sofía Gonet, conocida como La Reini, se reencontró con Homero Pettinato y, días después, viajó a Egipto para iniciar una nueva aventura. Desde el desierto, la joven compartió diferentes postales con sus seguidores.

Sofía Gonet1 Sofía Gonet en Egipto La influencer compartió en Instagram su experiencia en el desierto, mostrando camellos y las pirámides de fondo, y luego el recorrido por el interior de la Gran Pirámide, donde confesó entre humor y asombro: “Obvio que entramos a la pirámide, y dejando del lado la claustrofobia y el calor es de las experiencias más épicas que viví”.

Al posar frente a las imponentes estructuras, celebró el momento con la frase: "Hoy tocó venir a conocer, ni más ni menos, que las pirámides". Así, Gonet mostró la monumentalidad del lugar haciendo partícipes a sus seguidores de cada instante.