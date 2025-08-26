Uno Entre Rios | Show | Sofía Gonet

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

A poco más de un mes de anunciar su separación, Sofía Gonet, conocida como "La Reini", se reencontró con Homero Pettinato y, días después, viajó a Egipto

26 de agosto 2025 · 16:14hs
Sofía Gonet en Egipto

A poco más de un mes de anunciar su separación, Sofía Gonet, conocida como La Reini, se reencontró con Homero Pettinato y, días después, viajó a Egipto para iniciar una nueva aventura. Desde el desierto, la joven compartió diferentes postales con sus seguidores.

La influencer compartió en Instagram su experiencia en el desierto, mostrando camellos y las pirámides de fondo, y luego el recorrido por el interior de la Gran Pirámide, donde confesó entre humor y asombro: “Obvio que entramos a la pirámide, y dejando del lado la claustrofobia y el calor es de las experiencias más épicas que viví”.

Al posar frente a las imponentes estructuras, celebró el momento con la frase: “Hoy tocó venir a conocer, ni más ni menos, que las pirámides”. Así, Gonet mostró la monumentalidad del lugar haciendo partícipes a sus seguidores de cada instante.

Sofía Gonet Egipto Homero Pettinato
