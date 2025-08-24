Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi : "Lo hace quedar como un cornudo"

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvió a generar repercusiones en los medios, esta vez por los dichos de Mirtha Legrand en su programa

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvió a generar repercusiones en los medios, esta vez por los dichos de Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha, donde cuestionó la confesión pública de la actriz sobre una infidelidad.

Durante la emisión, la periodista Karina Iavícoli opinó que Accardi había sido injustamente señalada por admitir su error. Ante esto, la conductora se mostró tajante: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta. ¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”.

Al ser consultada sobre si estaba mal que la actriz hablara, Mirtha respondió: “Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, mientras esbozaba una sonrisa.

La polémica se originó después de que Accardi reconociera en una entrevista con Sería increíble que había cometido “una cagada malísima” durante su relación de 18 años con Vázquez.

La actriz admitió errores y pidió respeto por la intimidad de la pareja, aclarando que el episodio se produjo en medio de una crisis previa y no fue “el detonante” de la separación. Según explicó, el propio Vázquez la perdonó y le dijo: “Esto a vos no te define”.

Pese a los esfuerzos de la pareja por mantener la situación en la privacidad, la confesión de Accardi y las especulaciones sobre un supuesto “tercero en discordia” encendieron la polémica en los medios.

La actriz también pidió que se deje de vincular a colegas del medio que no tienen relación con lo ocurrido, buscando preservar la tranquilidad de su entorno laboral y personal a pesar de estar en el ojo de la tormenta.