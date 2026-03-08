Irán: Así arde Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

Estados Unidos e Israel atacaron cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte en Teherán y se registraron incendios de gran magnitud

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra cinco instalaciones petroleras en el sur de Teherán el sábado por la noche, según informaron medios estatales iraníes, en lo que constituye el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la república islámica, a 10 días del comienzo del ataque.

Según la agencia de noticias ILNA, la infraestructura se encuentra en una zona próxima a una refinería clave, aunque las instalaciones de la refinería no sufrieron daños durante los ataques militares .

"El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear"

“Anoche, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petrolíferos en Teherán y Alborz fueron atacados por aviones enemigos”, declaró a la televisión estatal el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petrolíferos de Irán, Keramat Veyskarami.

Las autoridades locales informaron que equipos de emergencia y bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y evaluar los daños causados por el ataque.

Desde Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había anticipado los ataques de este sábado con un mensaje claro: “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

Además, advirtió que Washington estaba dispuesto a ampliar la lista de objetivos sobre territorio iraní, señalando que el país enfrentaría una respuesta contundente por lo que calificó como “mal comportamiento” de Teherán en la región.

El mandatario estadounidense utilizó su plataforma Truth Social para alertar sobre la posibilidad de que zonas y grupos previamente excluidos de las operaciones militares pudieran convertirse en nuevos blancos.

Trump habia afirmado que la presión militar ejercida junto a Israel forzó a Irán a disculparse ante sus vecinos, y aseguró que el régimen iraní dejaría de ser una amenaza regional, insistiendo en que “ ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino el ‘perdedor de Oriente Medio’”.

Además, en esta jornada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Israel iba a continuar adelante con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y aseguró que el país está transformando “el rostro de Oriente Medio”.

“Hemos convertido a Israel en una potencia regional”, afirmó Benjamin Netanyahu al finalizar el sabbat, y aseguró que “a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada”.

La jornada sumó un nuevo capítulo a la escalada bélica en Oriente Próximo. Además del ataque a la refinería, durante la madrugada se registraron recientemente, otras operaciones aéreas coordinadas sobre puntos estratégicos de Irán.

Israel y Estados Unidos atacaron el aeropuerto internacional de Mehrabad y dañaron severamente varias plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm.

Las acciones dejaron a más de 30 comunidades del sur del país sin acceso a agua potable y resultaron en la destrucción de al menos 16 aeronaves militares, de acuerdo con fuentes oficiales.

Las autoridades iraníes calificaron estos ataques como acciones dirigidas contra la población civil e infraestructura crítica del país.

Por su parte, el ejército israelí describió este aeropuerto como un “centro neurálgico” para el almacenamiento y distribución de armas y fondos dirigidos a grupos armados aliados del régimen iraní, con énfasis en las milicias de Hezbolá en Líbano. Además, atacaron a otras terminales aereas como la de Bushehr y Payam en Karaj.

La ofensiva incluyó la destrucción de otros activos militares en la terminal aérea, como cazas que, según la versión oficial, representaban una amenaza directa para las operaciones de la Fuerza Aérea israelí en espacio aéreo iraní.

Fuentes: EFE y Europa Press