Janet M. Waldner presenta "Flower Power" en GAP Galería de Arte

La artista Janet M. Waldner presentará Flower Power, su nueva serie de pinturas, el próximo jueves 29 de octubre, a las 20, en GAP Galería de Arte , ubicada en Alameda de la Federación 355, en Paraná. La exposición cuenta con curaduría de Vic Ogguier y propone una experiencia de contemplación en torno a la belleza, la energía y el poder de la naturaleza.

En esta serie, las flores se convierten en portales hacia lo desconocido. A través de sus formas y colores, la artista invita a emprender un viaje sensorial que va desde las especies reconocibles hasta aquellas que parecen surgir de mundos imaginados. La propuesta busca despertar la curiosidad y abrir un espacio para dejarse llevar por el misterio que habita en la naturaleza.

Realizada durante 2026, Flower Power continúa una búsqueda presente en toda la obra de Waldner: traducir lo imperceptible en presencia a través de la pintura. En ese sentido, cada exposición representa para la artista una oportunidad de establecer un diálogo con quienes se acercan a su trabajo, en este caso, desde la contemplación y la conexión sensible con las imágenes.

Waldner es una artista argentina que vive y trabaja en Hasenkamp, Entre Ríos. Su recorrido comenzó de manera autodidacta durante la adolescencia, a través del hilo y el bordado. Desde 2017 se dedica a la pintura y el dibujo, disciplinas en las que profundizó su formación con Germán Yujnovsky y Miriam Tello. También participó en clínicas de obra con Sofía Zuluaga y Camilo Guinot.

A lo largo de su trayectoria, formó parte de muestras colectivas como Mujeres Atrevidas, presentada en GAP Galería de Arte, y expuso en BoConcept Punta del Este, donde realizó su primera presentación internacional. Además, llevó adelante su primera muestra individual en Espacio Bergoglio. Actualmente, su obra integra la propuesta de Casa Doya, en Rosario, un espacio de interiorismo destinado a arquitectos y diseñadores.