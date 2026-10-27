Vabieka Fest llega a Paraná con tres días de humor, teatro y payasería

Del 6 al 8 de noviembre, la capital entrerriana recibirá la primera edición argentina del Festival Internacional de Payasas, nacido en Puebla, México

La risa, el juego y el humor hecho por mujeres serán protagonistas de una nueva propuesta cultural en Paraná. Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, la ciudad recibirá a Vabieka Fest, un encuentro internacional que reunirá a artistas de Argentina y México con espectáculos, intervenciones y espacios de formación e intercambio. El festival continuará luego su recorrido por distintas localidades de Córdoba hasta el 15 de noviembre.

Nacido en Puebla, México, en 2018, Vabieka Fest es una plataforma dedicada al humor hecho por mujeres que busca ampliar las voces presentes en los escenarios, fortalecer redes entre creadoras y generar nuevas formas de encuentro con el público. La primera edición argentina reunirá a Vabieka México, Risas del Monte, de Sierras Chicas, y la Compañía Teastral, de Paraná, junto con el proyecto de formación Marzo, de Córdoba Capital.

La programación paranaense combina funciones para las infancias y las familias, propuestas destinadas a estudiantes, formación para docentes y espacios de conversación sobre los desafíos de crear y producir desde la experiencia de las mujeres. También habrá música, fiesta y una varieté que reunirá a distintas payasas en escena.

Tres días para encontrarse con el humor

El viernes 6 de noviembre, las actividades comenzarán por la mañana con el taller Herramientas escénicas para docentes, a cargo de Irazema Hernández, de 9 a 11, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250. La propuesta está destinada a docentes de nivel inicial que trabajan con niñas y niños de 0 a 4 años en jardines maternales. A través de recursos teatrales, ejercicios corporales, vocales e improvisaciones, se abordarán la presencia, el cuidado de la voz, la creatividad y la conducción de grupos. Para informes e inscripción, se encuentra disponible el teléfono 343 4285365.

También por la mañana, la artista mexicana Karen Tlahuitzo presentará Son de Amour, con funciones a las 9 y a las 10.30 en la Escuela Normal J. M. Torres, ubicada en Corrientes y Urquiza. La propuesta, dirigida a estudiantes de entre 13 y 17 años, explora con humor y sensibilidad la búsqueda del amor, el deseo de agradar y la posibilidad de aceptarse más allá del rechazo y las expectativas ajenas.

Por la noche, a las 20.30, el Centro Cultural La Hendija, en Gualeguaychú 171, será escenario de Frapuccina y los expresos, de Ira Clown, seguida por la Varieté incorrecta, con presentación de Rosita y Garúa. Participarán Ricarda, Liendra Devi, Izuki y Machika, Beti, Aiko, Yogui Ando, Pepita Pifia y Amapola, en una propuesta colectiva que promete humor, juego y sorpresas. La entrada será a la gorra.

El sábado 7, a las 10, Ira Clown llegará al CIC La Floresta, en Germán Burmeister y El Resero, con La Pulga. En este espectáculo, la artista viaja por el mundo junto a su pulga Mocosílaba para presentar un acto de acrobacia entre música, malabares y aventuras. La obra invita a las infancias a desplegar la imaginación y participar de un universo construido en complicidad con el público. La función será a la gorra.

Por la tarde, a las 17, la Escuela de Música, Danza y Teatro de la FHAyCS, en Italia 61, recibirá la conversación Madres creadoras en tiempos de crianza. Las facilitadoras Julia Lamas, Anabel González (Banana), Lucía Quiroga y Julia Livolti propondrán un espacio para compartir experiencias y reflexionar sobre la producción artística atravesada por la maternidad. La actividad busca generar estrategias, vínculos y redes de apoyo entre mujeres que crean y crían. Será abierta a todo público, con aporte voluntario.

La jornada cerrará con música y baile. A las 21, en La Salita de Perón, ubicada en presidente Perón 648, se presentará DJ Set Son, un personaje de género fluido que, a través de la payasería y el humor, propone una mirada crítica sobre el machismo, el egoísmo y la vanidad. Después de la función, habrá fiesta bailable.

El domingo 8, la programación se trasladará a Barriletes, en Courreges 418. En caso de lluvia, las actividades se realizarán en La Salita de Perón.

A las 16 se presentará Con A de Payasa, de la payasa Garúa, un unipersonal de clown que combina malabares, magia circense y juegos para recorrer, junto al público, un viaje donde la imaginación ayuda a enfrentar los miedos. A las 16.40 será el turno de Las Tres Gracias, compañía escénica oriunda de Puebla, México, integrada por artistas con trayectoria en clown, bufón, cabaret, comedia, teatro y circo.

La programación continuará a las 17 con Cenizas quedan… siempre, de Héctor Presa, interpretada por el grupo Ceniceres. La obra aborda, desde el lenguaje de los payasos, una historia de muertes, apropiación de identidad y búsqueda de la verdad, en la que el encuentro y la posibilidad de conocer la propia historia adquieren un lugar central.

El humor como espacio de transformación

Más allá de las funciones, Vabieka Fest propone una reflexión sobre el lugar de las mujeres en las artes escénicas y la importancia de construir espacios culturales libres de estereotipos y violencias. La presencia de payasas en escenarios, escuelas y espacios públicos busca acercar nuevos referentes a las infancias y las juventudes, además de fortalecer los vínculos entre artistas y comunidades.

Con propuestas que van del teatro a la música, de la formación al encuentro colectivo, el festival invita a descubrir distintas maneras de hacer humor y compartir la escena. La programación completa y las posibles actualizaciones de horarios y sedes pueden consultarse en los canales oficiales de las organizaciones participantes.