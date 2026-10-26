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Un cuadro de Monet se convirtió en la obra más cara subastada en Francia

La obra alcanzó los 50 millones de euros y se convirtió en la pieza de arte más cara jamás adjudicada en una subasta en Francia

26 de octubre 2026 · 17:02hs
Un cuadro de Monet se convirtió en la obra más cara subastada en Francia

Una obra de Claude Monet alcanzó los 50 millones de euros (56,2 millones de dólares) en una subasta de Sotheby’s en París y se convirtió en la pieza de arte más cara jamás adjudicada en una subasta en Francia. Se trata de Iris, un óleo de gran formato que retrata las flores y el follaje del célebre jardín de Giverny, pintado entre 1924 y 1925.

Récord histórico para un Monet

La venta se concretó después de una puja de 45 minutos entre seis coleccionistas internacionales. El precio final casi duplicó la estimación máxima, que oscilaba entre 22 y 30 millones de euros. La obra fue adquirida por un comprador privado de Asia que participó por teléfono.

La subasta formó parte de la venta de la colección de Jeanne Schlumberger, heredera de una importante fortuna vinculada a la industria petrolera. En total, los lotes recaudaron 74,4 millones de euros, el monto más alto registrado en una subasta de bellas artes de Sotheby’s en París.

Además de Iris, otros tres cuadros de Monet alcanzaron cifras millonarias. También se destacaron obras de Pierre Bonnard, Gustave Moreau y Camille Claudel, que establecieron récords de venta en Francia o superaron ampliamente sus estimaciones.

En tanto, tres pinturas tempranas de Paul Cézanne, declaradas tesoros nacionales franceses, fueron retiradas de la subasta. La ciudad de Aix-en-Provence prevé adquirirlas para el Museo Granet, con el respaldo del Ministerio de Cultura francés.

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Monet Francia Récord
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