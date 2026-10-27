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AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

AFA estrenará la pelota Argentum Gambeta Derbi en el Superclásico. El balón será utilizado en encuentros puntuales.

27 de octubre 2026 · 14:29hs
AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció que estrenará un nuevo balón en el Superclásico que disputarán el próximo domingo Boca Juniors y River Plate, en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La pelota que rodará por primera vez el domingo en La Bombonera fue bautizada Argentum Gambeta Derbi.

El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

En cuanto a su estética, la pelota combina gráficos inspirados en la histórica Tango con laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, un símbolo asociado a los grandes referentes que protagonizaron las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste.

La pelota de los encuentros puntuales

Esta edición de la pelota no será utilizada de manera habitual en todas las fechas del campeonato, sino que estará reservada para encuentros puntuales.

Luego de su estreno en el Boca-River, la idea es que vuelva a aparecer en partidos de especial relevancia, como finales y otras citas destacadas del calendario local.

AFA pelota Superclásico
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