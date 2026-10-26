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No Te Va Gustar despide el año con tres shows en Buenos Aires

No Te Va Gustar se presentará el 20, 21 y 22 de noviembre en San Andrés de Giles, Villa Ballester y Quilmes. Serán tres encuentros con bandas amigas y un público que acompaña su trayectoria desde hace décadas

26 de octubre 2026 · 12:03hs
No Te Va Gustar despide el año con tres shows en Buenos Aires

No Te Va Gustar (NTVG) sumará tres fechas especiales a su agenda de noviembre para despedir el año en Buenos Aires. Los días 20, 21 y 22, la banda uruguaya recorrerá San Andrés de Giles, Villa Ballester y Quilmes, con presentaciones junto a grupos amigos y el reencuentro con el público del conurbano bonaerense, un territorio fundamental en su historia.

No Te Va Gustar anunció sus últimas tres fechas del año en Buenos Aires

El recorrido comenzará el 20 de noviembre en el Complejo Aeropuerto de San Andrés de Giles, junto a Nonpalidece. Continuará el 21 en el Club Alemán de Villa Ballester, donde compartirán escenario con Los Pérez García, y finalizará el 22 en el estacionamiento del Club Atlético Quilmes, en Quilmes, junto a Cruzando el Charco.

Las tres presentaciones proponen mucho más que una sucesión de conciertos: serán una oportunidad para compartir canciones, celebrar la música en vivo y renovar el vínculo con una audiencia que acompaña al grupo desde sus primeros años. Con esta serie de encuentros, NTVG vuelve a poner el foco en el conurbano bonaerense, un espacio de pertenencia que ocupa un lugar especial en su recorrido artístico.

Con 32 años de trayectoria, la banda atraviesa una etapa marcada por la presentación de Florece en el Caos, su más reciente álbum de estudio, publicado el 8 de enero de 2026. El trabajo abrió un nuevo ciclo musical para el grupo y fue acompañado por una gira internacional que incluyó presentaciones en distintos países de América y Europa.

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No Te Va Gustar shows Buenos Aires
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