"Si quieren algo profundo, lean un libro", Emilia Mernes enfrentó las críticas a su música

Después de cumplir 30 años y de lanzar Bodypainting, su nuevo single, Emilia Mernes dio una entrevista en Sería Increíble (Olga), donde habló de todos los temas: su familia, su carrera, las críticas y su relación con Duki, que más allá de los rumores, camina rumbo a los seis años.

En este sentido, la entrerriana fue directa sobre una posible propuesta de casamiento. “Si sucede, obvio, feliz, me encantaría”, señaló, con esperanza pero sin urgencias. También aclaró que ambos están enfocados en sus proyectos individuales. “Los dos estamos con muchas cosas. Tenemos que estar un poco alineados y los dos sabemos más o menos cuándo será el momento. Ya encontraremos algún hueco para hacerlo”, planteó.

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Tampoco imagina una puesta en escena grandiosa para ese momento. “La gente imagina que él va a bajar de un helicóptero. No somos tan ostentosos. Es mucho más sencillo”, afirmó entre risas.

Críticas

“Si sabía que tenía que dar una entrevista, me ponía nerviosa”, expresó y admitió haber recurrido a “unas gotitas de clona, no está bien, pero con mucha terapia”. En este sentido, expresó el contraste con el vínculo cara a cara. “Cuando salgo a la calle nadie me falta el respeto, te das cuenta que eso solo queda en las redes, por amarillismo o por lo que sea. Y elegí quedarme con lo verdadero, con la gente que te da amor, porque siempre va a haber alguien que te diga algo, pero lo importante es cuando te lo creés”.

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También se refirió a las críticas a su obra. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí, les molesta todo: lancé ‘Bodypainting’, a los fans les gustó, y otros me criticaron por lo superficial, siempre lo mismo”, planteó, y volvió a recurrir a la ironía: “Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, hay música de todos los colores para escuchar. Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”.