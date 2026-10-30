Uno Entre Rios | Policiales | San Benito

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

En un operativo, se secuestraron envoltorios de cocaína y de marihuana. También se incautó dinero en efectivo por $1.042.600.

30 de octubre 2026 · 08:18hs
San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo), personal de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de San Benito, departamento Paraná, para ello contó con la misión táctica a cargo de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Secuestraron droga y dinero

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas y se identificaron otras trece. Asimismo, se secuestraron once (11) envoltorios de cocaína, con un peso total de 7,1 gramos, y dos (02) envoltorios de marihuana, que arrojaron un peso de 4,2 gramos. También se incautó dinero en efectivo por $1.042.600, teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos de interés para la causa.

LEER MÁS: Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Las medidas fueron desarrolladas bajo las directivas del Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del juez Julián Vergara, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del fiscal Santiago Alfieri. La coordinación permanente entre el personal policial y las autoridades judiciales resultó fundamental para el desarrollo de la investigación y la obtención de los resultados alcanzados.

San Benito detenidos Narcomenudeo
Noticias relacionadas
Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados.

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Este miércoles se cumplen nueve años del femicidio de Micaela García.

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia.

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

comenzo el juicio a nestor pavon por el femicidio de micaela garcia: la fiscalia adelanto que pedira prision perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Ver comentarios

Lo último

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Ultimo Momento
N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026

N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Homero Pettinato trae su música a Paraná: Me armé un bandón

Homero Pettinato trae su música a Paraná: "Me armé un bandón"

Liga Femenina: Rocamora quiere extender su gran presente

Liga Femenina: Rocamora quiere extender su gran presente

Policiales
San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Quiero justicia por mi hija: el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

El Grupo de Evacuación y Rescate (GER) de Paraná, al servicio de la comunidad

Fiesta del Choripán Entrerriano: solidaridad, música y tradición en Rosario del Tala

Fiesta del Choripán Entrerriano: solidaridad, música y tradición en Rosario del Tala

Crecida del río Paraná: modifican el embarque de excursiones náuticas por seguridad

Crecida del río Paraná: modifican el embarque de excursiones náuticas por seguridad

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: El derrame no es automático, hay que construirlo

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

Manuel Troncoso: Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo

Manuel Troncoso: "Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo"

Dejanos tu comentario