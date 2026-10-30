San Benito: tres detenidos por narcomenudeo En un operativo, se secuestraron envoltorios de cocaína y de marihuana. También se incautó dinero en efectivo por $1.042.600. 30 de octubre 2026 · 08:18hs

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo), personal de la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de San Benito, departamento Paraná, para ello contó con la misión táctica a cargo de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Secuestraron droga y dinero Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas y se identificaron otras trece. Asimismo, se secuestraron once (11) envoltorios de cocaína, con un peso total de 7,1 gramos, y dos (02) envoltorios de marihuana, que arrojaron un peso de 4,2 gramos. También se incautó dinero en efectivo por $1.042.600, teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos de interés para la causa.

LEER MÁS: Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne Las medidas fueron desarrolladas bajo las directivas del Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del juez Julián Vergara, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del fiscal Santiago Alfieri. La coordinación permanente entre el personal policial y las autoridades judiciales resultó fundamental para el desarrollo de la investigación y la obtención de los resultados alcanzados.