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Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas y crece la polémica judicial

El tribunal resolvió sobreseer al excirujano en tres de las cinco causas por lesiones graves. Tras el fallo, surgieron cuestionamientos al accionar de la Fiscalía

28 de octubre 2026 · 19:20hs
Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas y crece la polémica judicial

Luego de que la Justicia resolviera sobreseer a Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves, su pareja Majo Favaron contó cómo se encuentra tras conocer el fallo.

Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas y su pareja habló tras el fallo

Favaron acompañó al excirujano durante la audiencia de este miércoles. Según explicó, decidió asistir después de visitarlo en el penal el día anterior. “Era una audiencia importante y ayer, hablando con él en la visita, decidí acompañarlo. Así que hoy estuve presente”, relató.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reencuentro con Lotocki. “Pude abrazarlo”, expresó. Sobre su estado de ánimo, aseguró que se encontraba tranquilo y que mantuvo la misma serenidad que suele mostrar en sus declaraciones públicas.

Además, Favaron defendió la resolución judicial y cuestionó el accionar de la Fiscalía. “El juez, muy claro y correcto. Lo explicó muy bien y además dejó en claro que Aníbal ya había sido sobreseído en la instrucción y la Fiscalía ignoró eso”, sostuvo. En la misma línea, denunció una supuesta persecución contra su pareja y calificó la actuación fiscal como un “error” con una “alevosía muy marcada contra Aníbal”.

Por otra parte, apuntó contra las denunciantes y puso en duda sus testimonios al señalar presuntas contradicciones. También sostuvo que las tres mujeres habían sido intervenidas quirúrgicamente por otros profesionales antes de atenderse con Lotocki, un aspecto que, según afirmó, fue considerado por el tribunal.

“Casi ninguna prueba aportada de que Aníbal Lotocki sea el causante de lo que dicen padecer”, concluyó Favaron, al defender el resultado judicial.

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Aníbal Lotocki Polémica fallo causas
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