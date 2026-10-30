Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

El órgano de revisión de Salud Mental de Entre Ríos (Orsmer) presentó un pedido formal de informes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para exigir respuestas sobre el grado de cumplimiento de los compromisos orientados a mejorar la cobertura de sus afiliados. La presentación, motivada por el deterioro en las condiciones de acceso a las prestaciones y su impacto negativo en la salud y calidad de vida de los usuarios, fue acordada durante el plenario mensual del organismo.

La nota oficial lleva la firma del secretario ejecutivo del Orsmer, Martín Cabrera, y fue dirigida al vicepresidente de OSER, Ricardo García. En el documento se enfatiza que la medida busca verificar los avances de los acuerdos asumidos por la obra social en la reunión celebrada el pasado 30 de marzo.

Bajos reintegros, demoras en el CUD y deudas con prestadores

Entre las principales irregularidades relevadas por el ORSMER se destacan los magros montos de reintegro fijados para las prestaciones de Psicología y las demoras excesivas en su pago, situación que afecta incluso a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

A su vez, el organismo advirtió sobre la existencia de deudas acumuladas con instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad, lo cual pone en riesgo el funcionamiento continuo de estas entidades. Frente al marco de urgencia sanitaria declarada en la materia, el ORSMER subrayó la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes, coordinadas y efectivas que eviten un mayor menoscabo de los derechos de las personas usuarias.

Puntos clave exigidos a la obra social

En la solicitud presentada, el plenario del ORSMER demandó detalles específicos sobre los siguientes ejes: precisar el grado de avance en el aumento de los reintegros para Psiquiatría, Psicología y Acompañamiento Terapéutico, así como la transición hacia convenios directos con prestadores. Sobre esto último, se solicitó la cantidad de nuevos convenios suscriptos desde marzo y, si continúa el sistema de reintegros, los plazos promedio de tramitación y las acciones para reducir las demoras existentes. Además solicitaron informar sobre el proyecto para implementar atención en salud mental en las sedes de OSER mediante consultorios y profesionales propios (sin cobro de coseguro a los afiliados), sumado a la incorporación de especialidades como Odontología, Clínica Médica y Pediatría. También dar cuenta del estado de elaboración e implementación del sistema de arancelamiento para las prestaciones ambulatorias de salud mental brindadas a afiliados en efectores públicos provinciales.

Participación institucional y balances del Plan Estratégico

Del plenario mensual participaron autoridades del sector y representantes de la sociedad civil, entre ellos Martín Cabrera (Orsmer), Lorena Calí (Defensoría General), Esteban Dávila (director general de Salud Mental), María Emma Bargagna (directora general de Derechos Humanos) y referentes de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), la Asociación de Usuarios y Familiares (Aufasam) y el Hogar de Cristo Paraná. El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, detalló las acciones vinculadas al Plan Estratégico de la Urgencia en Salud Mental. Entre las medidas expuestas se destacaron el refuerzo de equipos con nuevos profesionales, la puesta en funcionamiento de la Casa de Medio Camino de Paraná en una nueva sede, la próxima inauguración de un hospital de día en Diamante, la proyección de un servicio de salud mental en el hospital San Benjamín de Colón y las sesiones desarrolladas por la Comisión Provincial Interministerial (Coprisma).